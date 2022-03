Vandaag benzine tanken voor 1,17 euro per liter in Nederland!

Kijk, dat zijn nog eens prijzen. Je kunt echt vandaag in Nederland benzine tanken voor slechts 1,17 euro per liter.

De afgelopen week klommen de brandstofprijzen vrijwel dagelijks naar nieuwe hoogten. Wie vorige week maandag nog zijn of haar auto had volgegooid was het voordeligst uit geweest. Hoewel je vandaag een kans krijgt om wel heel goedkoop te tanken. Dit heeft alles te maken met een actie van tankstationketen TinQ.

Goedkoop benzine tanken Nederland

Het bedrijf bestaat 20 jaar en om dat te vieren komen ze met een aantal stunts in de periode van 7 tot en met 11 maart. Vanwege het jubileum hanteert de pomp de brandstofprijzen van 20 jaar geleden Dat betekent 1,171 euro per liter voor benzine en 0,860 euro per liter voor diesel. Droomprijzen natuurlijk. SuperPlus98 kost €1,225 per liter en LPG €0,418.

Vandaag tussen 10:00 en 11:00 uur kun je terecht bij de Tinq en Venray aan de Henri Dunantstraat voor deze prijzen. Later, tussen 11:00 en 12:00 is de pomp in Kampen in de Ambachtsstraat aan de beurt. Om 13:00 tot 14:00 kun je goedkoop tanken bij de Tinq in Ospel aan de Kuilstraat en de laatste actie van vandaag is van 14:00 tot 15:00. Dat is bij het tankstation van het bedrijf in Veenendaal aan de Wageningselaan. Om 19:00 vanavond worden vier nieuwe tankstations bekendgemaakt.

Het zal ongetwijfeld een gekkenhuis worden bij de deelnemende tankstations. Er zal ter plaatse bij het tankstation een verkeersregelaar ingezet worden om het verkeer in goede banen te leiden. In deze tijden van extreem hoge brandstofprijzen zal de actie ongetwijfeld voor een enorme toestroom zorgen. Het is verboden om een jerrycan mee te nemen. Tractoren en vrachtwagens zijn tevens niet welkom.