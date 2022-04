Welke vormen van garantie zijn er voor jouw occasion?

Altijd handig om te weten wanneer je een occasion koopt; welke soorten garantie zijn er allemaal?

Het is voor iedere koper van een occasion een ware nachtmerrie. Je net aangeschafte auto blijkt helemaal niet zo goed te zijn en binnen een paar dagen sta je stil met een kapotte motor. En dat terwijl de verkoper had gezegd dat jouw tweedehands zo goed als nieuw en probleemvrij was.

Het ergste is dat je geen garantie blijkt te hebben op je net gekochte occasion. Dan zit je mooi met de gebakken peren en mag je zelf voor de reparatiekosten opdraaien. Dat wil je niet, dus daarom geven wij jou graag wat tips over welke soorten van garantie er zijn voor jouw occasion. Zodat je met een gerust hart de weg op kan.

Als eerste, wat houdt ‘garantie’ precies in?

Laten we bij het begin beginnen. Als je ergens garantie op krijgt, is het ook fijn te weten wat een garantie precies is. Volgens de Dikke van Dalen is de definitie van garantie als volgt: garantie, waarborg, zekerheid, verzekering, borgstelling: bon de garantie garantiebewijs; garantie de l’État staatswaarborg; (figuurlijk) une garantie pour l’avenir een waarborg voor de toekomst.

Het is dus een zekerheid. Een zekerheid dat -in dit geval- jouw occasion vrij is van problemen. En als die er onverhoopt toch mochten zijn, dat die dan voor jou als koper kosteloos worden verholpen. Hebben we dat helder.

Kun je altijd aanspraak maken op je garantie?

Nu we weten wat een garantie precies inhoudt, is het handig om te weten welke soorten er daar precies van zijn. Als je een auto koopt, krijg je te maken met wettelijke garanties die van toepassing zijn op alle consumenten. Daarnaast kun je ook nog een fabrieksgarantie krijgen, die komt -de naam zegt het al- vanuit de autofabrikant.

Verder zul je vaak zien dat je bij de aankoop van een occasion bijvoorbeeld een BOVAG garantie krijgt. Als laatste vorm is er nog de contractuele garantie. Die wordt afgesproken tussen de koper en verkoper en op papier gezet, buiten de eerder genoemde garanties om.

Overigens kun je als autokoper niet zomaar aanspraak maken op je garantie, daar moet je ook wat voor doen. Zo moet je voordat je de koop sluit zelf checken of de auto in goede staat is. De verkoper heeft dan wel een meldingsplicht, maar als er niet om gevraagd wordt, zal hij jou de gebreken over het algemeen niet melden. Al moet hij dat volgens de wet natuurlijk wel.

Blijkt achteraf dat de verkoper niet de waarheid heeft gesproken over de conditie van de door hem verkochte occasion, en je kunt dat bewijzen, dan kun je terugvallen op de wettelijke garantie. Die houdt in dat consumenten niet onevenredig benadeeld worden door een verkoper.

Deze wettelijke garantie dekt ook gevallen van fraude, zoals bijvoorbeeld het terugdraaien van een kilometerteller. In de eerste zes maanden na de verkoop ligt de bewijslast bij de verkoper. Die moet bij een geschil aantonen dat de auto wel degelijk goed was.

Hierna ligt het balletje bij degene die de auto koopt. Die moet, bijvoorbeeld door middel van een aankoopkeuring aantonen dat zijn occasion niet aan de redelijke verwachtingen voldoet. Voordat een geschil naar de rechter gaat, is er bovendien, ook vaak onduidelijkheid over wie er nu eigenlijk in z’n recht staat. Als koper weet je dat een occasion kapot kan gaan. Maar kun je aantonen dat de verkoper een bij hem bekend gebrek heeft verzwegen?

Kortom, het is allemaal nog niet zo heel gemakkelijk om aanspraak te maken op de garantie.

Welke vorm van garantie moet ik nemen?

De meest bekende vorm van garantie op een occasion is natuurlijk de BOVAG garantie. Let er wel op dat die pas geldt wanneer een auto meer heeft gekost dan 4500 euro. Maar dan ben je wel een half jaar of 20.000 kilometer zeker van garantie op eventueel verborgen gebreken. Ook prettig is dat de BOVAG een eigen geschillencommissie heeft, waarbij voorbeelden als bovenstaand kunnen worden uitgevochten. Maar bedenk wel dat de BOVAG een ledenorganisatie is en geen consumentenorganisatie. Complotdenkers zouden dus kunnen aanvoeren dat ze laten liever een klant ontevreden laten weglopen dan één van hun leden.

Dan heb je nog de fabrieksgarantie, uitgegeven door de fabrikant. Als die nog op je occasion zit, betekent dat meestal dat je een jong gebruikte hebt gekocht, aangezien die garantie niet eeuwigdurend is. Alhoewel Toyota laatst heeft aangekondigd met 10 jaar fabrieksgarantie te komen. Maar dat geheel terzijde.

Ook kun je de garantie in het verkoopcontract opnemen, de contractuele garantie is dat. Daar kun je samen met de verkoper tot overeenstemming komen wat betreft de garantie. Ook belangrijk om te weten, de fabrieks- en wettelijke garantie vervalt niet als je zo’n contract ondertekent.

Verder kun je ook nog merkgarantie krijgen als je de occasion bij een officiële merkdealer koopt. Bij BMW bijvoorbeeld krijg je twee jaar “Huisselectie Garantie” als je een door hen goedgekeurde occasion koopt. Dat zijn veelal jong gebruikte auto’s, dus niet de koopjes die aan de straat staan, zullen we maar zeggen.

Let wel op, dat die merkgarantie bij een occasion vaak NIET overdraagbaar is. Want als jij die leuke cabrio occasion met 2 jaar garantie na 1 natte zomer zat bent is het fijn dat je hem met resterende 1 jaar merkgarantie kunt verkopen. Maar check of die garantie overdraagbaar is bij verkoop.

Concluderend kunnen we stelen dat het lastig is om een specifieke vorm van garantie te adviseren. Maar wat we wél met zekerheid kunnen zeggen is het volgende. Als je niet wil dat je na de aankoop van je occasion voor nare en dure verrassingen komt te staan, koop je occasion alleen als je er garantie op krijgt.

Dan maakt de vorm ervan niet eens zoveel uit.

Het is dus niet gek om na het aanvinken van ‘met garantie’ bij je zoektocht op Marktplaats daarna te vragen naar de precieze voorwaarden.