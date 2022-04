Waar kunnen we de Toyota GR Corolla straks spotten?

De productieband loopt voor de gloednieuwe Toyota GR Corolla. De vraag is waar je deze hot hatch straks kunt spotten.

Een Toyota GR Yaris in het wild tegenkomen in Nederland is geen eenvoudige opgave. Steek de grens over naar de omgeving van de Nürburgring voor een weekend en het stikt er van de GR Yaris’en. Je kunt het zien als de Porsche 911 GT3, maar dan met een lager budget. Want ook van de GT3 zijn er in dat gebied ontzettend veel exemplaren te spotten.

Het tweede vlaggenschip van Toyota Gazoo Racing is de Corolla. In tegenstelling tot de Yaris, moet je er sterk rekening mee houden dat de 300 pk sterke GR Corolla niet naar Nederland komt. De vraag is dan ook, waar kun je de heetste Corolla dan wel spotten? Ook hier lijkt de Nürburgring het logische antwoord. Al is de vraag of de Corolla net zo’n hit gaat worden als de GR Yaris.

Niet Europa, maar Amerika is juist een belangrijke markt voor dit model. Toyota heeft tegenover Carscoops bekendgemaakt wat de voorlopige verdeling gaat zijn qua aantallen. Er worden voor het aankomende jaar 8.600 stuks geproduceerd. 6.600 daarvan gaan naar de Verenigde Staten. De overgebleven 2.000 exemplaren zijn voor de rest van de wereld.

De verdeling geeft al aan waar Toyota op inzet. Deze hot hatch moet het hart van de Amerikanen gaan veroveren. De lancering komt voor Toyota op een gunstig moment. Ford heeft geen Focus RS en Subaru levert voorlopig geen WRX STI in de States. Amerikanen kunnen wel shoppen bij Volkswagen voor een Golf R, maar dat is meer een allrounder. De Toyota GR Corolla is veel meer een rijdersauto. Het is afwachten hoe goed deze hot hatch het gaat doen. Hier in Europa, maar ook aan de andere kant van de plas.