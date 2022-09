Benzineprijzen dalen nog steeds, laagste punt 2022

De benzineprijze dalen nog steeds. Sterker nog, het is nog nooit zo laag geweest.

Het zal de benzinehoofden zijn opgevallen: de brandstofprijzen gaan werkelijk alle mogelijke kanten op. De oorlog in Oekraïne en de zwakke euro zorgen ervoor dat de brandstof dit jaar bijzonder kostbaar is. Dermate kostbaar dat de overheid heeft besloten tijdelijk wat accijnzen te verlagen.

Dat gebeurde ook in andere landen, zoals in Duitsland. Maar waar bij onze Oosterburen de accijnsverlaging is opgeheven, blijft die in Nederland nog eventjes van kracht. Wat sympathiek! Natuurlijk, het is een beetje een sigaar uit eigen doos, maar het valt de overheid te prijzen dat ze een beetje meedenken en de automobilist iets ademruimte geven.

Benzineprijzen dalen verder

Het zorgt wel voor een bijzonder fenomeen, want vandaag is de benzineprijs lager dan ooit dit jaar! Dat meldt United Consumers. De adviesprijs voor een litertje peut staat op 2,082 euro. Zo laag is de adviesprijs nog niet geweest dit jaar. Sterker nog, sinds december van vorig jaar is de adviesprijs steevast boven de 2,10 euro geweest, zo meldt de NOS.

Nog geen paar maanden geleden stond het er heel anders voor. Toen moest je ongeveer 2,50 euro per liter afrekenen. Mede daardoor vond de overheid het een goede reden om de benzineprijs met 17 cent te verlagen. De rest komt door een zwakkere wereldeconomie en dalende vraag naar olie. De verwachting is dan ook dat de benzineprijzen verder blijven dalen.

Korting blijft voorlopig nog even

Het is vandaag de Derde Dinsdag in september, dus Prinsjesdag met de miljoenennota. Alle overheidsfunctionarissen zullen dan rare hoedjes dragen. Dat niet alleen, we krijgen hoogstwaarschijnlijk te horen dat de korting op accijnzen voorlopig wordt doorgezet.

Tenslotte nog even wat gezeur over diesel. Die blijft voorlopig duurder dan de benzine. De reden daarvoor is tweeledig. Ten eerste zijn wij in Europa sterk afhankelijk van diesel uit Rusland, dat nu ergens anders vandaan moet komen (dus duurder). Ook is er minder korting op de accijnzen. Waar de korting bij benzine 17 cent per liter is, bedraagt deze korting bij diesel 11 cent per liter. Gelukkig is een diesel ietsje zuiniger.

Fotocredit: @lexusfan via Autoblog Spots!