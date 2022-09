Prinsjesdag: Onbelaste vergoeding reiskosten omhoog

Het is heus niet alleen maar kommer en kwel wat het Kabinet verkondigt op Prinsjesdag. Zo gaat de onbelaste vergoeding van de reiskosten omhoog.

Voor de liefhebbers van hoedjes en mooie jurken is het altijd likkebaardend wakker worden op de derde dinsdag van september. Het is namelijk Prinsjesdag en dat betekent bewindslieden in mooie jurken kijken. En ook naar hun hoedjes natuurlijk.

Speciaal voor deze liefhebbers was het dit jaar een nóg specialere Prinsjesdag; het was voor het eerst dat prinses Amalia mee mocht in de Gouden Glazen Koets. En op wat boe-roepende boeren na werd dat door iedereen met gejuich ontvangen.

En door al dit uiterlijk vertoon zou je haast vergeten dat er ook nog dingen bekend worden gemaakt die écht belangrijk zijn. Inderdaad, de begroting van het komende jaar wordt gepresenteerd in de Miljoenennota.

En het zou raar zijn als de automobilist in die plannen wordt overgeslagen. Nou, we hebben nieuws voor jullie; dat zijn we ook niet.

Onbelaste vergoeding reiskosten omhoog

Normaal gesproken is elke verandering die door het Kabinet wordt gemaakt een dure voor de automobilist. Maar dit jaar breken we met die traditie, er gaat iets goedkoper worden. Of beter gezegd, we gaan ergens meer geld voor krijgen.

De onbelaste vergoeding van de reiskosten gaat namelijk omhoog. Is dat nu nog een louzy 19 cent per kilometer, vanaf volgend jaar gaat dat omhoog naar een veel realistischer 21 cent. En alsof dat nog niet genoeg is, stijgt de vergoeding een jaar later gewoon door naar 22 cent per kilometer.

Zo komen we nog nergens, maar iedere cent is meegenomen, moet je maar denken.

Iets minder bijtelling op je lease-auto

Dan is er nog meer goed nieuws op deze Prinsjesdag; als je een lease-auto hebt, ga je iets minder bijtelling betalen. Je weet wel, die financiële aderlating als je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt.

De eerste schijf van de inkomstenbelasting in box 1 gaat namelijk iets omlaag. Dat wil zeggen, tot een inkomen tot 73.071 euro betaalde je 37,07% belasting en dat wordt 36,09%. Aangezien de een percentage van de nieuwwaarde van je lease-auto bij je inkomen wordt opgeteld, is dat een meevallertje. Niet enorm, maar ach.

Want wederom geldt; wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.