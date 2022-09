Benzine goedkoper, mensen tanken toch minder

Ondanks dat de benzine goedkoper is, tanken we steeds minder.

De brandstofprijzen houden ons Nederlanders flink in de greep. Nu zijn deze in Nederland altijd heel erg hoog geweest, de oorlog in Oekraïne doet er een flinke schep bovenop.

Op dit moment valt het echter – relatief gezien – heel erg mee. In tegenstelling tot de Duitsers hebben wij Nederlanders nog wél korting van de overheid op de accijnzen. De benzine is goedkoper in Nederland dan in Duitsland op het moment. Natuurlijk, de accijnsverlaging is een sigaar uit eigen doos, het helpt echter wel.

Ook zijn de olieprijzen ietsje lager. Vanwege de zwakke euro ten opzichte van de dollar merken we er helaas niet zo heel erg veel van. Maar hey: tanken onder de 2 euro per liter is niet verkeerd anno 2022.

Benzine goedkoper, toch minder tanken

Toch geven we minder uit bij de pomp, zo concludeert het ING dat een onderzoek verrichte in opdracht van BNR. We tanken niet zozeer minder vaak, maar geven wel beduidend minder uit per tankbeurt. Dit kan betekent dat wij ons gedrag aanpassen aan de grote onzekerheid over de prijzen. Ook zou het kunnen betekenen dat we een stukje zuiniger zijn gaan rijden.

Een andere reden is dat we simpelweg minder vaak de auto pakken. Zeker op kleine stukjes valt er veel te winnen door de fiets te pakken. Ook wordt het openbaar vervoer genoemd, maar door de grote drukte en diverse stakingen lijkt ons dat niet direct logisch. Wat wij Nederlanders ook doen: zoeken naar de goedkoopste pomp. Zeker die kleine onbemande pompjes die ergens in achter een grotere pomp staan, kunnen erg voordelig zijn.

Pinomzet stijgt niet met brandstofprijs

Het zorgt ervoor dat de pinomzet met 2 procent steeg, terwijl de brandstofprijs met 15% omhoog ging. Eventjes had men de hoop dat de omzet zou stijgen, nu in Duitsland de brandstof duurder is dan in Nederland. Dat is echter (nog) niet het geval. Ook de lange en warme zomer lijkt niet mee te werken. Straks is het weer herfst en dan zitten mensen (veel) liever in de auto dan in een trein of op de fiets. Wellicht dat men dan weer vaker gaat tanken. Of de benzine moet nog goedkoper gaan worden.

En dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Ben jij minder gaan rijden? Of juist zuiniger gaan rijden? Of fabriceer je nu je eigen brandstof? Laat het weten, in de comments! De beste inzending mag gratis naar alle Tinq-reclames met Jack Plooij kijken!