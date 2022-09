Prijzen Renault Austral bekend

Wat ben je kwijt voor deze ongetwijfeld succesvolle auto? De prijzen van de Renault Austral zijn bekend gemaakt, dus kunnen we het verklappen!

In de jaren ’90 zette Renault de complete autowereld op zijn kop met de Mégane Scénic. Deze Midi-MPV bood precies dat wat mensen wilden: een veilige, praktische en comfortabele familieauto. En de Scénic was echt handig. Naast enorm ruim, kon je de stoelen achterin eruit halen of verschuiven.

Renault Austral

Tegenwoordig bestaat dat segment nauwelijks meer. Renault heeft het geprobeerd, maar ook de Fransen zijn overgegaan op de crossover. Dat deden ze al in 2015 met de Renault Kadjar. Nu is het tijd voor diens opvolger, de Renault Austral. Dat is een compleet nieuwe medium-crossover. Een enorm belangrijke auto voor Renault, dus.

Instapper: Equilibre

Een groot gedeelte van het succes zal afhangen van de prijzen. En potjandrie, die hebben we vandaag voor je! Het feest begint met de Renault Austral in Equilibre-uitvoering. Die is er vanaf 36.480 euro. Dan heb je een 1.2 driecilinder turbo onder de kap. Dat klinkt niet heldhaftig, maar met 130 pk en 205 Nm is het een prima instapper, dunkt ons. Zeker omdat deze versie ondersteund wordt door een 48V-generator.

Techno

Dan is er de luxere ‘Techno’-uitvoering. Deze is er met de 1.2 motor vanaf 38.980 euro. Je kan deze eventueel ook kiezen als plug-in-hybride met 200 pk. Dan ben je 42.980 euro kwijt. De Techno-versie heeft een uitgebreider (Open R-Link) infotainmentsysteem, kunstlederen/stoffen bekleding, 19 inch wielen, sfeerverlichting en een verschuifbare achterbank. Toch nog een beetje Scénic-handigheid!

Techno Esprit Alpine

Die plug-in hybride heb je altijd als je gaat voor de Alpine-uitvoering. Renault laat de Renault Sport-badge telkens meer gaan en vervangt ze voor Alpine. Logisch. Er zijn immers geen Renault Sport-modellen meer, dus een R.S.-Line is een beetje onlogisch.

De Alpine-modellen hebben 20 inch wielen, spoilerlip, alcantara stoelen met blauwe stiksels en hoogglans zwarte details voor de raamlijsten. De Esprit Alpine-uitvoering kun je combineren met de Techno- of Iconic-uitvoering.

Iconic

Wat is de Iconic dan, horen wij u denken. Dat is de meest luxe variant. De Iconic heeft altijd de 200 pk sterke PHEV-aandrijflijn onder de kap. Deze kost 46.480 euro. De Iconic heeft een elektrische bestuurdersstoel, tweekleurige carrosserie, adaptieve cruise control, verchroomde dakdragers, bipsverwarming en een op afstand te openen achterklep.

Esprit Alpine Iconic

De duurste versie is dus de combinatie van de Iconic-uitvoering met de sportieve Alpine touch. Ook hier kun je alleen de E-Tech Full Hybrid krijgen. De prijs van de dikst mogelijke Renault Austral is 47.480 euro.

Prijzen concurrentie

Uiteraard hebben we niet alleen de prijzen van de Renault Austral voor je, maar ook die van de concurrentie om te zien of je een goede deal hebt. We vergelijken de prijzen van de instappers met elkaar:

Kortom, niet de goedkoopste, niet de duurste. De identieke Nissan Qashqai is aanzienlijk goedkoper én voorzien van een viercilinder motor. Wel is de Qashqai in die uitvoering wel erg kaal.

De Kia biedt prima uitrusting, is hartstikke nieuw en heeft een 150 pk sterke viercilinder voor minder geld. Uiteraard zijn er ook duurdere alternatieven. Als je voor premium gaat, ben je al gauw tien mille meer kwijt. De Jaguar is eveneens een stukje duurder, maar die heeft wel een V8 met achterwielaandrijving.

Nu de prijzen van de Renault Austral bekend zijn, kun je ‘m ook samen stellen in de configurator van Renault. Uiteraard horen we graag hoe duur jij ‘m kan samenstellen!

