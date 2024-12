Bernie doet zijn legendarische autocollectie van de hand

Geïnspireerd door Rick van Stippent verkoopt ook Bernie Ecclestone zijn collectie.

Als we over Bernie Ecclestone schrijven is het meestal omdat hij weer iets controversieel heeft gezegd of belastingfraude heeft gepleegd. Deze keer hebben we echter iets anders te melden: Bernie verkoopt zijn autocollectie. Al staat dat misschien niet helemaal los van de belastingfraude.

Het gaat hier niet om de eerste de beste collectie. Je kunt veel zeggen over Bernie, maar hij is wel een autosportliefhebber in hart en nieren. Door de jaren heen heeft hij een aantal van de belangrijkste historische F1-auto’s bij elkaar verzameld.

Bernie begint inmiddels toch een dagje ouder te worden (hij is 94), dus daarom zat hij te denken wat er met zijn collectie moest gebeuren. Hij wil de verkoop niet overlaten aan zijn vrouw, maar dit zelf nog regelen. Daarom doet hij de collectie nu van de hand. Dat is in ieder geval de reden die hij geeft tegenover The Telegraph.

De collectie van Ecclestone wordt binnenkort aangeboden via Tom Hartley Jnr. We hebben nog geen volledige lijst met alle auto’s, maar het gaat om 69 auto’s in totaal. De waarde is ook nog niet bekend, maar deze loopt mogelijk in de honderden miljoenen.

De collectie staat namelijk vol met legendarische F1-auto’s, waaronder auto’s waar Michael Schumacher en Niki Lauda wereldkampioen mee zijn geworden. Uiteraard bevat de verzameling ook vele auto’s van Ecclestone’s eigen Brabham. Daar zit ook de beroemde BT46B tussen, beter bekend als de ‘fan car’.

De auto’s worden dus niet geveild, maar aangeboden via Tom Hartley. We kunnen de auto’s dus binnenkort op hun website zien verschijnen. Of we daarvan veel wijzer worden over de waarde is nog maar de vraag, want de prijzen zullen waarschijnlijk vooral op aanvraag zijn.