De baas verbiedt vergaderen in de auto

Grote bedrijven verbieden hun medewerkers steeds vaker te vergaderen in de auto. Was dat nog niet zo dan?

Onze mobiele telefoon is een verlengde van onze arm geworden. We gaan helemaal nergens meer naar toe zonder dat scherm. Ons hele leven zit erin en we zijn altijd beschikbaar. Ook voor de baas. Tot het kennelijk doorslaat, want het blijkt dat bedrijven beleid maken op het gebruik van de mobiel.

Dan hoop je nog even dat het gaat over het recht om onbereikbaar te zijn na 17 uur, maar dat is niet het geval. Het gaat hier onder andere om het verbieden van het onderweg in de auto vergaderen achter het stuur.

Telefoon in de hand tijdens het rijden

De SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, kwam vorige maand met een rapport over het gebruik van je telefoon onderweg. Automobilisten, voetgangers en fietsers blijken steeds vaker hun telefoon onderweg erbij te pakken.

In dit onderzoek werd voor het eerst ook vergaderen achter het stuur meegenomen. Het blijkt dat een vijfde van de volwassenen wel eens al rijdend deelneemt aan een vergadering. Reden voor de NOS om eens rond te bellen langs een aantal grote bedrijven. En wat blijkt? De baas verbiedt steeds vaker vergaderen in de auto.

Wettelijk toegestaan

Allereerst even de wet. Het is wettelijk gewoon toegestaan om te vergaderen in een rijdende auto, mits de telefoon in een houder zit. Immers je converseert dan handsfree. Sommige bedrijven gaan echter een stuk verder, lezen we bij de staatsomroep.

Bedrijven als Shell, Unilever en FrieslandCampina verbieden bellen onderweg in de auto zelfs helemaal. Ook als de telefoon in de houder zit en de bestuurder netjes handsfree belt. Company policy is, verboden te bellen onderweg.

Bank ING staat bellen onderweg handsfree wel toe. Vergaderen ook, maar dan natuurlijk wel zonder je camera aan te zetten, aldus de oranje leeuw. Gezond verstand is leidend.

Bierbrouwer Heineken verbiedt vergaderen achter het stuur, maar staat een kort handsfree gesprek wel toe. Sinds de corona pandemie heeft het bedrijf de regels aangescherpt.

Praten en breien tegelijk

Verzekeraar Nationale Nederlanden verbiedt het niet, maar ziet dat medewerkers elkaar in de praktijk aanspreken op veiligheid. Vergaderen met de camera aan onderweg zou onderling niet worden geaccepteerd. De Belastingdienst heeft geen specifiek beleid, maar stimuleert of verplicht vergaderen onderweg zeker niet.

Veilig Verkeer Nederland heeft geen verrassende mening. Praten en breien tegelijk is lastig, dus autorijden en vergaderen gaat ook niet samen. Daarnaast kan een vergadering met emoties gepaard gaan, allemaal afleiding; dus gewoon niet doen, aldus VVN tegenover de NOS.

Gevolgen werkgever vergaderen auto

Het venijn zit hem in de staart van het artikel. Want lijkt het wellicht allemaal een beetje overdreven dat bedrijven beleid moeten ontwikkelen voor dit soort dingen, niets is minder waar.

Krijgt de werknemer namelijk een ongeluk tijdens het online vergaderen achter het stuur voor zijn werkgever, dan kan dat zomaar gevolgen hebben voor de werkgever zelf.

Overigens alleen als de telefoon niet in de houder zit, want zit de telefoon daar wel, dan is er wettelijk niets onoorbaars gebeurd en kan de werkgever zich daar achter verschuilen. Vergaderen met de telefoon in de hand met medeweten van de werkgever, maakt de werkgever verantwoordelijk.

Dat medeweten is niet zo ingewikkeld als het lijkt, je zit immers met meerdere collega’s in een vergadering. De beste oplossing om die verantwoordelijkheid te regelen is dan dus beleid voeren op het gebruik van de telefoon in de auto.

Veilig Verkeer Nederland houdt het graag simpel: vergaderen in de auto: niet doen. Je bent al auto aan het rijden, dat vergt al je concentratie.

Eerder schreven we al uitgebreid over het SWOV onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.