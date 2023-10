Bernie Ecclestone bekent fraude, gaat €755 miljoen lappen

Balen voor zijn dochters: de erfenis is zojuist met €755 miljoen geslonken.

Als je een dagje ouder wordt kan het zijn dat je een beetje vergeetachtig wordt. Daar heeft ook Bernie Ecclestone last van, die over twee weken zijn 93ste verjaardag hoopt te vieren. Hij was vergeten wat overzeese bezittingen op te geven. Kan de beste overkomen.

Het gaat om een bedrag van een slordige 400 miljoen pond, wat neerkomt op zo’n €463 miljoen euro. Dit geld had Bernie ondergebracht in Singapore, maar hij had nagelaten de Britse belastingdienst daarvan op de hoogte te brengen.

Dit was dus de reden dat Bernie vorig jaar werd aangeklaagd wegens fraude. Hij verscheen toen ook al voor de rechtbank, maar ontkende destijds schuldig te zijn. Pas volgende maand zou hij opnieuw voor de rechter moeten verschijnen. Bernie is echter van gedachten veranderd en wacht deze rechtszaak niet af. Hij heeft zich vandaag bij de rechtbank gemeld om schuld te bekennen.

Voor deze miljoenenfraude zou hij een gevangenisstraf tot 10 jaar kunnen krijgen, wat voor Bernie dus levenslang zou betekenen. Dat is echter niet aan de orde, want Ecclestone komt er vanaf door een schikking te betalen van €755 miljoen.

Dat is toch even slikken voor zijn drie dochters, die dus €755 miljoen aan erfenis in rook zien opgaan. Toch hoeven we nog niet direct een inzamelingsactie voor hen te starten, want het totale vermogen van Bernie bedraagt zo’n 3 miljard euro.

