Nederlanders massaal met drank op achter het stuur

Dat zijn de berichten die je niet wil lezen, dat we massaal met drank op achter het stuur gaan zitten…

Oké, daar gaan we nog een keer. Misschien dat de kracht van herhaling nu eindelijk eens gaat werken. Komt ‘ie: STOP NOU EENS MET DRINKEN EN RIJDEN! Gewoon niet doen. Het is niet alleen gevaarlijk voor jezelf (al boeit dat minder), maar ook voor onschuldige weggebruikers om je heen.

Maar toch blijkt dat Nederlanders massaal schijt aan deze boodschap hebben. Er zijn namelijk nog nooit zoveel mensen gesnapt met drank op achter het stuur als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van verzekeringssite Independer. Vorig jaar was er een stijging van 34% in het aantal uitgedeelde boetes.

Massaal met drank op achter het stuur

Er werden vorig jaar welgetelkd 42.795 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed. Dit zijn er 10.855 meer dan 2021, wat neerkomt op een stijging van 34%. Gemiddeld komt dit neer op 117 mensen die gepakt worden per dag. 117 per dag, laat dat even op je inwerken, te meer omdat het gros van de drankrijders NIET gepakt wordt…

Overigens gaat het hier niet louter om mensen die met drank op achter het stuur gaan zitten. Het gaat om weggebruikers die bekeurd zijn voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie waarmee je niet mag gaan rijden.

Limburgers zijn het vaakst gepakt

Mensen met drank op achter het stuur wil je liever niet tegenkomen als je zelf de weg op gaat. En dat treft, Independer heeft de gegevens waar de meeste drankrijders worden gepakt. Dan weet je dus meteen waar je extra moet kijken bij het oversteken.

Mook en Middelaar (Limburg): 11,5 bekeuringen per 1.000 inwoners

Oostzaan (Noord-Holland) 11 bekeuringen per 1.000 inwoners

Gennep (Limburg) 9,5 bekeuringen per 1.000 inwoners

Zandvoort (Noord-Holland) 7,7 bekeuringen per 1.000 inwoners

Maashorst (Noord-Brabant) 7,4 bekeuringen per 1.000 inwoners

Wassenaar (Zuid-Holland) 6,9 bekeuringen per 1.000 inwoners

Oldambt (Groningen) 6.6 bekeuringen per 1.000 inwoners

Echt-Susteren (Limburg) 6,6 bekeuringen per 1.000 inwoners

Rijswijk (Zuid-Holland) 6,1 bekeuringen per 1.000 inwoners

Stadskanaal (Groningen) 6,0 bekeuringen per 1.000 inwoners

In de grote steden was het ook vaak raak, daar werden in absolute zin de meeste mensen betrapt. Rotterdam staat voorop met 2.875 bekeuringen. Dan Den Haag met 2.305, Amsterdam met 2.075, Eindhoven met 765 en Haarlemmermeer tenslotte met 690 boetes.

Tot slot zijn er ook plekken waar mensen gewoon NIET met drank op achter het stuur gaan zitten. Zo werd er geen enkele bekeuring uitgedeeld voor alcomobilisten in Roozendaal. Tuurlijk, een enorm ongezellige gemeente, maar je kunt er tenminste wel veilig over straat.

Conclusie; veel te veel bekeuringen voor mensen onder invloed op de weg. Volgend jaar willen we dit artikel dan ook weer schrijven, maar dan met de kop “Geen enkele weggebruiker met drank op betrapt”.

Kunnen we dat afspreken?