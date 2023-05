Maarten de Bruyn (die van Spyker) komt met een ‘nieuwe’ auto

Help ons even. Het ontwerp van de nieuwe auto van Maarten de Bruyn doet ons ergens aan denken. Maar waaraan ook alweer?

In Nederland hebben we helaas niet zo’n bloeiende auto-industrie als in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Italië. Tuurlijk hebben we Donkervoort en worden er -meestal- MINI’s in elkaar geschroefd in Limburg, maar daar houdt het grof gezegd wel een beetje mee op.

Ja, vroegâh hadden we Spyker. Bloedmooie auto’s met een navenant prijskaartje. Ontworpen door Maarten de Bruyn en net zo groot als kapotgemaakt door Victor Muller. Maar er is nieuws. Want diezelfde Maarten de Bruyn heeft een ‘nieuwe’ auto ontworpen.

En die doet ons in de verte ergens aan denken. Maar waaraan ook alweer?

Maarten de Bruyn komt met een nieuwe auto

Naaah, geintje natuurlijk. We weten heus wel waar de nieuwe creatie van Maarten de Bruyn ons aan doet denken. Aan alles wat hij hiervoor ook al heeft gemaakt natuurlijk. Zo lijkt hij op de eerste Silvestris en ook op de Spykers die hij heeft ontworpen.

En is dat erg? Nee, helemaal niet. Want al lijkt het op iet wat er al eerder is gebouwd, als het mooi is, maakt het geen moer uit natuurlijk. Al is deze auto -naar onze bescheiden mening- niet zo mooi als de auto’s die hij voor Spyker tekende. Al is Maarten het daar zelf niet mee eens. Zegt hij zelf.

“A handcrafted deBruyn sports car is like a four-dimensional work of art, awakening all your senses to experience the world in a new, exciting way.” Aldus Maarten de Bruyn over het ‘nieuwe’ ontwerp van Maarten de Bruyn

De auto luistert naar de naam ‘deBruyn Ferox V8’. Hij weegt 1050kg en heeft 500pk. Dat haalt hij uit een 6.2 liter V8, uit welk land is niet duidelijk. De Ferox V8 is opgetrokken uit handgeklopt aluminium en de body staat op een verlijmd aluminium chassis.

En de koplampen komen volgens ons, na ampel beraad, van een Chrysler 300M. Maar zeker weten doen we het niet, dus kijk vooral even zelf naar alle plaatjes die op de site van Maarten te zien zijn. Hebben we het goed, of zijn we abuis?

Voorlopig kun je de ‘nieuwe’ creatie van Maarten de Bruyn nog niet kopen, maar wellicht staat er een geldschieter met visie op die ook deze wagen naar grote hoogten kan brengen en er een massaproduct van gaat maken. Zou toch mooi zijn!

Heeft Victor Muller alweer iets te doen trouwens?