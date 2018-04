Dronken burgemeester rijdt dakwerker ziekenhuis in

En nee, het was niet Walter de Donder.

In Sint-Maria-Lierde is woensdagavond een dakwerker zwaargewond geraakt, nadat hij door de burgemeester van het Vlaamse Brakel was aangereden. Stefaan Devleeschouwer, burgemeester en lid van Open VLD, raakte betrokken bij een botsing op de N8, waardoor de dakwerker in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht moest worden.

Hoewel er nog veel vraagtekens bestaan rondom de exacte details van het incident, lijkt alles erop te wijzen dat Devleeschouwer de aanstichter van het ongeval is geweest. De burgemeester werd nadien aan een ademtest onderworpen, waaruit bleek dat hij teveel alcohol in zijn systeem had. Zodoende werd zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgepakt voor rijden onder invloed. Het is nog niet duidelijk of er een arrestatie is geweest, of dat deze nog gaat volgen. Voorlopig houdt de familie van Devleeschouwer de lippen stijf op elkaar. De politie zelf wil er verder ook niets over kwijt.

De toestand van de 35-jarige dakwerker is inmiddels niet meer kritiek. Toen de man arriveerde bij het ziekenhuis was dit nog wel het geval, maar na een korte periode onder toezicht van de doktoren is hij buiten levensgevaar. (Bron: Nieuwsblad)