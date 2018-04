Nederlanders hacken Volkswagen Golf en Audi A3

Doen ze even.

In een tijd waar nagenoeg iedere (relatief) nieuwe auto voorzien is van een infotainmentsysteem, wordt het voor hackers vrij eenvoudig om virtueel in te breken in je bolide. Een klein groepje ethische hackers, het type dat de gegevens niet met kwade bedoelingen op straat gooit bij het ontdekken van een fout of lek, van Computest ontdekte recentelijk dat verschillende auto’s van de Volkswagen Group hier kwetsbaar voor zijn.

Een tweetal security-specialisten van het softwarebedrijf ontdekten de kwetsbaarheden tijdens een researchproject. Het onderzoek concentreerde zich op de 2015-modellen van de Volkswagen Golf GTE en Audi A3 Sportback e-tron. De auto’s waren beide voorzien van een infotainmentsysteem van Harman. Omdat het desbetreffende systeem niet op afstand te updaten is, was het een fluitje van een cent om de iets verouderde auto’s te hacken.

“Het grootste probleem zit hem daarbij vooral in de systemen van auto’s die al een aantal jaar op de markt zijn. Deze software wordt zelden geüpdatet. Daarmee zijn de systemen vrijwel altijd onvoldoende beveiligd. Als je ervan uitgaat dat een auto gemiddeld 18 jaar is als deze naar de sloop wordt gebracht, dan zijn er nog heel wat jaren waarin kwaadwillenden hier misbruik van kunnen maken.”

Zoals gezegd was het voor de mannen niet het doel om er misbruik van te maken. Dat is maar goed ook, want de twee ontdekten een opening die hen toegang gaf tot de speakers, de microfoon en het navigatiesysteem. Niet alleen dat, want diezelfde functies zijn op hun beurt weer indirect verbonden met de besturende functies van de auto. Mochten ze dus écht duistere intenties hebben gehad, dan hadden ze mogelijk, op afstand, kunnen accelereren en remmen. Dit valt echter onder illegale praktijken, dus besloten ze het niet te doen.

“Als je de kwetsbaarheid van dit soort kritieke functies test ben je in feite illegaal bezig en maak je inbreuk op het intellectueel eigendom. Daar moet je echt heel voorzichtig mee omgaan. Zonder toestemming van de fabrikant doorgaan met het onderzoek was daarom voor ons geen optie”

Wél hebben ze het lek doorgegeven aan de Volkswagen Group. De Duitsers hebben in een reactie laten weten dat het beveiligingrisico inmiddels is verdwenen. Dit geldt uiteraard alleen voor auto’s die zo uit de fabriek komen rollen. De kwetsbaarheden blijven bestaan bij de oudere auto’s. Een servicebeurt kan de problematiek verhelpen.