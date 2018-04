SEAT Leon CUPRA Black: 300 pk voor minder dan 40 mille

Laat het aantrekkelijke aanbod je niet afleiden van het feit dat SEAT met de wereld aan het sollen is.

Alvorens we die belachelijk aantrekkelijke prijs/pk-verhouding onder de loep nemen, schijnen we ons licht eerst even op de nog altijd uitermate verwarrende manier waarop SEAT de afgelopen maanden te werk is gegaan. De Spanjaarden sneden begin dit jaar de performance afdeling CUPRA los, maar blijven tegelijkertijd CUPRA-modellen maken voor SEAT. De onwaarschijnlijk goede deal even negerende, is dat toch iets waarvan onze wenkbrauw de lucht in schiet.

Wie een tijd terug dit lijstje van @willeme heeft bekeken, zal weten dat SEAT al een kleine reputatie heeft voor wat betreft het goedkoop aanbieden van onbehoorlijk veel vermogen. Met name de SEAT Leon CUPRA steekt er met kop en schouders bovenuit. Je zou denken dat de auto duurder wordt wanneer SEAT er een speciale editie van op de markt brengt, maar niets is minder waar. Het bijbehorende klantvoordeel van 3.000 euro trekt de prijs namelijk naar 39.950 euro.

Voor dit bedrag krijg je een 300 pk sterke 2-liter TSI-motor in combinatie met een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat. De ‘CUPRA’ schiet in ongeveer 5 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u.

De uitgebreide uitrusting van de CUPRA Black-uitvoering probeert de kopers verder af te leiden van het verwarrende naamspelletje. Wie de CUPRA Black kiest, krijgt allerlei matzwarte details (joh), 19″ velgen en een 8″ touchscreen op zijn hete Leon. SEAT brengt in totaal 50 stuks naar Nederland, zowel als vijfdeurs hatchback of ST.

