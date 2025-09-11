Kijk, de diesel is nog niet dood!

Op de IAA stond zowaar een gloednieuwe diesel.

Als je over de IAA in München loopt moet je heel goed zoeken om een auto met verbrandingsmotor te vinden. De nieuwe iX3, de nieuwe GLC, de ID. Polo en de vele Chinezen: allemaal elektrisch. Toch stond er ook nog een heuse diesel op de beursvloer.

De auto in kwestie is de 212 T01 Diesel, die afkomstig is uit – you guessed it – China. En ja, 212 is de merknaam. Het was eerst wel een modelnaam, maar moederbedrijf BAW heeft het verheven tot een kersvers submerk. Je kunt immers nooit genoeg Chinese merken hebben.

Nu denken jullie natuurlijk dat deze 212 een slap aftreksel is van een Defender en een G-Klasse, met een vleugje klassieke Land Cruiser. Dat is het ook, maar toch heeft deze auto een hele lange historie. Er was in 1965 namelijk al de Beijng BJ212, wat het Chinese equivalent van de Jeep was. Deze auto is decennialang doorontwikkeld en wordt tot op de dag van vandaag nog gebouwd.

Deze 212 is dus een geheel nieuwe, moderne versie van die auto, maar wel gewoon met een old school dieselmotor. Helaas kunnen we daar verder niet zoveel over vertellen, want we hebben geen specificaties. We weten wel dat er ook nog een benzinevariant is, met een 252 pk sterke 2,0 liter turbomotor.

Deze auto staat niet voor niets in München: 212 is namelijk van plan om deze auto’s in Europa te leveren. De 212 T01 zal in ieder geval in Duitsland te koop zijn. Voor Nederland is deze auto niet zo relevant lijkt ons, maar je weet het nooit.

Overigens was dit niet de enige diesel die op de IAA stond. BMW had nog een X3 diesel meegenomen. Zo zie je maar: de diesel is nog niet helemaal dood.