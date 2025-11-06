Deze auto durfde Porsche niet te bouwen, maar bestaat nu alsnog

Er is een smaakje Porsche dat ons altijd door de neus geboord is, maar die bestaat nu alsnog.

Auto’s op de markt brengen is vaak niet een kwestie van ‘kan het?’ Het antwoord is vrijwel altijd ‘ja’ als je het letterlijk neemt. Alleen dan mogen de marketinghoncho’s nog een zegje erover doen. En dan wordt vaak duidelijk dat gewoon omdat iets kan, het niet ook direct een slim idee is als je auto’s wil verkopen in redelijke getallen. Soms kan het, soms kan het niet. En soms snap je direct waarom iets niet kan.

Porsche Macan

Het is namelijk vrij logisch dat de Porsche Macan er nooit met V8 is geweest. Dan moet je maar een Cayenne kopen. De lichtere, kleinere broer was met tot wel 440 pk uit een 3.6 V6 immers absoluut geen slak. Moet daar nog een V8 boven, wetende dat het dan op vrijwel alle manieren ‘gewoon een Cayenne’ zou worden? Je zou zeggen van niet. En dus kwam die er nooit.

Porsche Macan V8

Tot nu dan. Helaas niet bij Porsche, maar een bedrijf uit de VS. Op de welbekende tuningshow SEMA onthult FCP Euro een Porsche Macan van de vorige generatie, met een V8 voorin. En het gaat om de motor die Porsche ook gebruikt zou hebben: de 4.0 Biturbo V8 uit onder meer de Cayenne. In het geval van de FCP Macan gaat het om de 600 pk sterke variant uit de Audi RS 7, aan het motordeksel te zien de C7-generatie. Nodig? Nee, maar gaaf is het wel.

Driften

Alleen lijkt het niet alsof de Porsche Macan met V8 veel gezien gaat worden op de weg. Het doel was namelijk om van deze Macan een driftmonster te maken. De nadruk ligt dus vooral op hoe goed de Macan dwars kan. Vandaar ook het compleet gestripte interieur met opvallend grote handremhendel. En het praktische aspect van de Macan is ook niet compleet vergeten: achter de twee voorste kuipstoelen zitten achter ook twee kuipstoelen met harnassen. Lekker met vier man tegelijk driften.

De Porsche Macan V8 is op SEMA te aanschouwen bij de stand van Hoonigan. U weet wel, van die epische Gymkhana-filmpjes met Ken Block. Aangezien de Macan niet direct voorbereid lijkt te zijn voor professionele doeleinden als Formula Drift, is dat misschien nog een doeleind voor de drift-Macan. Of natuurlijk gewoon een cool project zijn. Want dat is het stiekem toch wel.