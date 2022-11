Beste gokkasten met een raceauto thema

Als je net zo van snelheid houdt als wij en je kunt er geen genoeg van krijgen om alleen maar naar de races te kijken, dan kun je een aantal spellen spelen die te maken hebben met autoracen.

Op sommige games kun je zelfs geld winnen tijdens het spelen. Laten we eens kijken welke spellen een autorace thema hebben die je online kunt spelen en waarbij je kans maakt om geld te winnen!

Drive: Multiplier Mayhem van NetEnt

In dit spectaculaire spel van NetEnt rijden de auto’s niet over een mooie racebaan, maar je bevindt je in de wereld van de straatraces. Je wordt meegenomen in de spanning van de strijd tussen de coureurs met hun snelle auto’s.

Een opvallend detail is dat de hoofdpersoon in het spel een vrouw is, Jette. Stap bij haar in de auto en leef je helemaal uit tijdens de wilde rit van de gokkast. Dat het spannend is om op deze gokkast te spelen, daar is geen twijfel over.

Je kunt tot 5000 keer je inzet winnen, wat neerkomt op 750.000 munten. Hiervoor speel je met 5 rollen en 3 rijen. Dat betekent dus 15 winlijnen. De symbolen op deze rijen bestaan uit coureurs en een raceauto. Vanaf een inzet van 15 cent speel je dit mooie spel al, de maximale inzet is €75.

Rally 4 Riches van Play’n GO

Voor de avonturiers in de autosport is Rally 4 Riches van Play’n Go een geweldige uitdaging. Je wordt meegenomen in de wereld van ruige landschappen, spectaculaire acties en natuurlijk de strijd om de finish. Maar ook als je geen ervaren gokker bent, is deze gokkast goed te spelen door de overzichtelijke opzet.

Er zijn 5 winlijnen en je speelt met 3 x 3 symbolen. Als extraatje heeft Rally 4 Riches win spins en daarvan win je er altijd 4. Met drie wilds op een rij, krijg je 25 keer je inzet. Deze inzet is minimaal 10 cent en maximaal €100.

Behalve de verschillende raceauto’s, krijg je ook fruitsymbolen op de gokkast. Dat is een leuk extraatje, maar daar kom je niet alleen voor. Het doel is om de finish te halen en als je dat lukt, dan win je de speciale race bonus. En dat is pas echt de kers op de taart!

Speed Cash van Play’n GO

Houd je van klassieke gokkasten, dan is Speed Cash een leuke gokkast om te spelen. De spanning van Speed Cash zit niet meteen in het uiterlijk van het spel. Doordat deze gokkast al wat ouder is, is de uitvoering vrij standaard en nog niet voorzien van allerlei grafische effecten.

Maar je gaat wel degelijk een spannende race in als je Speed Cash speelt. Zet in op de jackpot en je weet zeker dat je tijdens het hele spel bij de les blijft. Je speelt met 3 munten die een waarde hebben van 25 cent. Deze munten zet je tegelijk in per ronde om zo je winkans te verhogen.

Wat opvalt is het gebrek aan achtergrondmuziek in deze slot. Dit zorgt ervoor dat je volop kunt genieten van het magische geluid van een loeiende motor, wat je vast wel kunt waarderen als liefhebber van motorsport.

Speed Cash heeft een winlijn met drie rollen en de symbolen bestaan uit auto’s, munten en bankbiljetten. Je racet in dit geval om een winst die bij de zilveren munten 15 keer je inzet kan opleveren en de bankbiljetten staan voor 40 keer je inzet. De auto’s zijn de ultieme winst, namelijk 800 keer je inzet.

Grand Prix van Relax Gaming

Ga terug in de tijd en race met de klassiekers onder de sportauto’s bij Grand Prix. Probeer alle premium symbolen te pakken te krijgen, zodat je deze om kan zetten naar de 2×4 Super Wild. Of speel voor de gratis spins met de hoogst uitbetalende symbolen.

Het speelveld van de Grand Prix is vrij groot, je speelt met 6×4 winlijnen. De minimale inzet is 10 cent en de maximale inzet is €200.. Als basis speel je met kaartsymbolen, maar stap je voor 24 uur in, dan ga je de strijd aan met de verschillende raceauto’s in het spel. Je maakt kans op maximaal 2000 keer je inzet als je in deze bonusronde met de Super Wilds speelt.

Hotline van NetEnt

Speel je Hotline dan krijg je niet alleen de snelle auto’s, maar ook de glitter en glamour die bij de autosport past. In de stijl van de jaren tachtig race je onder toepasselijke muzikale begeleiding door het spel.

Speel met 5 rollen en 30 winlijnen en probeer zo de eindstreep te halen. Daarbij speel je met flitsende Ferrari’s, blinkende sieraden en de hoofdrolspelers in het spel, die allemaal symbool staan voor het vermenigvuldigen van je inzet. Heb je een scherm vol met dames, dan win je maar liefst €60.000 als je maximaal ingezet hebt.

De spanning zit in de vraag of je de expanding wilds te pakken krijgt, de gratis respin of de spin bonus. De minimale inzet is 15 cent en de vaart zit er zeker in bij de Hotline. Een aanrader voor iedereen die van snelle auto’s en spanning houdt.

Hoe veilig is het om deze spellen online te spelen?

Zolang je speelt bij online casino’s die legaal zijn in Nederland, ben je veilig.

De meeste casino’s gebruiken betaalmethoden die zeer vertrouwd zijn voor Nederlanders en je hoeft je geen zorgen te maken over het delen van je gevoelige gegevens met de casino’s.Uiteraard zijn dit allemaal kansspelen en zul je verantwoordelijk moeten zijn over de bedragen die je speelt. Je wilt uiteraard spelen in een goed casino waar de meeste spelers een goede ervaring hebben beleefd. We raden je daarom aan om te spelen bij goksites met een goede reputatie en die tevens casino’s met een snelle uitbetaling zijn. In deze casino’s vind je de snelste opties van betaalmethoden, maar ook de hierboven genoemde spellen. Tevens wordt je uitbetaling vliegensvlug verwerkt waardoor je niet lang hoeft te wachten op jouw gewonnen prijzen.