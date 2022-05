Koop de beste parkeerplek van Nederland

Dit is briljant. De beste parkeerplek van Nederland is te vinden in Bergschenhoek!

Je auto parkeren in een parkeervak met auto’s links en rechts van je is en blijft tricky. Jij kan nog zo voorzichtig zijn, maar is die ander dan ook? En wat als je partner die natuurlijk niet zo goed kan rijden als jij het voertuig niet helemaal lekker in het parkeervak zet? Deze stress is niet aan de orde met de de beste parkeerplek van Nederland.

We vonden dit prachtig stukje ruimte op Funda in Bergschenhoek. Met een vraagprijs van 25.000 euro is geen goedkope aankoop. Maar misschien kun je er nog een WC, douche en keukentje bouwen. Ruimte zat.

Want de ruimte is de Unique Selling Point (USP) van deze parkeerplek. Nummer 44 is in een hoek gelegen waardoor je veel meer ruimte hebt in deze parkeergarage in vergelijking met de andere plekken. Zelfs een supercar met een kont van twee meter past in het vak.

Je auto parkeren in dit vak is al een ervaring op zich, als we de advertentie mogen geloven. Men spreekt over superieur parkeren. De plek zelf is 45 m² groot. Er zijn mensen die in kleinere appartementen wonen in Nederland. Wat dat betreft eigenlijk een koopje, 25 mille. Wie durft de beste parkeerplek van Nederland te kopen?