Lezersvraag, wat is de beste schoonmaaktip voor de auto

Altijd leuk, een stukje service naar de mensen toe als zodanig. Daarom deze lezersvraag, wat is jouw beste schoonmaaktip voor de auto?

Het blijft altijd een leuk discussiepunt, hoe maak je je auto schoon. Haal je hem door de wasstraat, of ben jij zo iemand die die dingen steevast ‘krasstraat’ blijft noemen? Hele volksstammen staan op zaterdag hun auto te wassen in de wasbox, terwijl even zo grote volksstammen meewarig de hoofden schudden bij die aanblik.

Ikzelf gooi de auto zonder moeite wel door de wasstraat. Lekker makkelijk en met die krassen valt het volgens mij wel mee. Alleen jammer dat de auto na een bezoekje vaak toch niet helemaal schoon is. Druppels op de ruiten, remstof op de velgen, dat soort dingen. Hoe krijg je dat eraf?

Kom maar door met die schoonmaaktips

Ik las ooit eens ergens dat je de binnenkant van je ramen het beste schoon krijgt met behulp van een verkreukelde oude krant. Die veeg je gewoon over de ruiten heen en de aanslag verdwijnt vanzelf. Of het echt zo is, weet ik niet, heb het namelijk nooit geprobeerd.

Of iemand anders zei me dat je doffe koplampen weer mooi helder kunt krijgen met tandpasta en een oude tandenborstel. Dat spul zou zo schuren, dat je de krassen en andere schade er zo af zou kunnen halen. Ook dat heb ik nog nooit geprobeerd, dus geen idee of dit werkt.

Daarom ben ik zo benieuwd naar jullie ultieme huis-, tuin- en keukentip als het aankomt op het goed schoonmaken van de auto. Weet iemand hoe je je velgen makkelijk wél goed schoon krijgt bijvoorbeeld. Of wat kun je het beste doen tegen aanslag op een cabriokap.

Daarom, beste lezers van de wereld, brand los. Verblijd ons ter redactie en al je collega-lezers met je beste schoonmaaktip voor de auto. En dankzij jou rijden we dan weer allemaal met een mooie schone auto.

Bedankt alvast!