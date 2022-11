Brandweer krijgt brandende Tesla bijna niet geblust

Dat je Tesla affikt is balen, maar de brandweer heeft het er ook niet gemakkelijk mee.

Er komen steeds meer Tesla’s op de weg. Het bedrijf verkoopt enorm veel auto’s en is razend populair. Ook in Nederland. Dat is niet geheel zonder risico, blijkt uit een aardig brandje pasgeleden. In Clearfield County in Amerika is de brandweer lang bezig geweest om een Tesla te blussen.

Tesla blussen

De elektrische auto is vermoedelijk in brand gevlogen, doordat het aan de onderkant is geraakt door iets dat op de weg lag. De batterijen aan de onderkant werden getroffen en er ontstond een brand. De drie inzittenden hebben de auto op tijd verlaten en alarmeerde snel de brandweer. Bij een standaard autobrand voldoet vaak één bluswagen, dat bleek dit keer niet het geval. Al snel bleek dat de brand door de accu’s van de Tesla Model S niet een twee drie te blussen was.

Versterkingen in de vorm van meerdere bluswagens kwamen snel ter plekke. Het duurde een goede twee uur om de autobrand uit te krijgen. Veel langer dan normaal. Dit resulteerde tevens in een record aan bluswater. Normaal hebben brandweermannen 1.900 liter water nodig om een dergelijke autobrand uit te krijgen, doordat het veel langer duurde hadden ze nu 45.000 liter nodig!

Ontzettend zonde van al dat water, want blijkbaar had de lokale brandweer de memo nog niet begrepen. Een afgefikte EV kan zelfs na weken nog een keer in de hens vliegen. Een container is dan ook eigenlijk een must bij dit soort branden. In Nederland zie je dit al vaker. De brandweer blust de brand zo goed als mogelijk, daarna wordt de EV in een container getakeld. Daarmee voorkomt men enorme waterverspilling én is de elektrische auto veiliggesteld.

Geef dus bij een brand altijd door aan de 112 alarmcentrale om wat voor auto het gaat. Dan kan de brandweer de nodige voorbereidingen treffen.

Brandweer

Dat blijkt nu ook het geval, de Morris Township Volunteer Fire Company heeft een bericht geplaatst op Facebook waar zij zeggen dat de batterij iedere keer opnieuw ging branden. Dit komt doordat er een kettingreactie ontstaat en er iedere keer dus een nieuw brandje begint. Hierdoor is de Tesla compleet verwoest, alleen de velgen bleven een soort van zichtbaar.

Foto credit: Morris Township Volunteer Fire Company op Facebook