Man bouwt eigen race simulator met Alfa Romeo Brera onderdelen

Een held heeft deze race simulator gebouwd met onderdelen van een Alfa Romeo Brera. Dat moet dus wel een liefhebber zijn…

Een echte autofanaat moet een keer een Alfa Romeo gehad hebben, zo luidt een bekende volkswaarheid. Ondergetekende moet het nog inlossen, maar dat zal nog wel eens gaan gebeuren. Een man die het al wel voor elkaar heeft, is Adriano. Je zou zeggen dat iemand met zo’n voornaam alleen maar uit het laarsland kan komen. Maar in werkelijkheid komt Adriano uit Polen. Hij heeft echter wel een passie voor Alfa Romeo en rijdt zelf een Alfa Romeo 147.

Adriano droomde echter van een andere Alfa Romeo, namelijk de Brera. Eigenlijk droomt Adriano van nog een heleboel meer auto’s, hij is namelijk een echt benzinehoofd. Dat blijkt ook wel uit de modelauto’s die aan de muur hangen op bovenstaande foto. Maar ja, een heel wagenpark aanleggen is maar voor een enkeling weggelegd. Zodoende heeft Adriano een doe-het-zelf projectje van het betere soort ondernomen. In zijn woonkamer, bouwde hij een simulator met onderdelen van een Alfa Romeo Brera.

Zoals alle goede projectjes, is het langzaam maar zeker volledig uit de klauwen gelopen. Het begon allemaal met een Logitech G29 stuurwiel. Maar uit verschillende Alfa’s zijn vervolgens onderdelen gehaald, om dit naar een geheel ander niveau te tillen. Het meeste is afkomstig uit een Brera, maar sommige stukjes zijn ook 159 (sowieso ongeveer hetzelfde natuurlijk). Het stuurwiel komt uit een Giulia.

Het mooie is dat de pook, de pedalen en uiteraard het stuurwiel ook ‘gewoon werken’. Er zijn nog wel wat verbeterpuntjes. Zo doet de klokkenwinkel niks. Het is allemaal wel verlicht, maar de tellers draaien niet mee met de virtuele toeren en snelheid. Dat is nu het volgende punt op het lijstje. Adriano denkt dat hij het bij PC games voor elkaar kan krijgen om de tellers wel te laten meedraaien. Op de Playstation is dat kennelijk wat moeilijker.

Voordelen ten opzichte van ‘een echte’ voorzien wij ook. Ten eerste heb je wat meer ruimte voor je hoofd. Ten tweede is er wat minder angst dat een lampje gaat branden of dat je stilvalt. Hij…maakt…’m…gewoon…

Mocht je interesse hebben om te kijken hoe dit verder volledig van de rails af escaleert, dan kan dat. Er is namelijk ook een Instagram pagina waar je een en ander kan volgen. Volg dannnnn.