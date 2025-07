Betaalbare Marktplaats-occasion is totaal onherkenbaar: zie jij wat het is?

Deze Fast & Furious-rijpe hatchback kan voor weinig van jou zijn!

Jij wilt ook de blits maken bij de McDonalds-meetings, toch? Voor een nog niet zo schokkend bedrag kun jij de trotse eigenaar worden van deze mean green machine. Zag jij meteen welk model het is, of kom je hier juist om dat te ontdekken? Nog even doorlezen dan.

De auto stamt oorspronkelijk uit juli 1995 en is bijna dertig jaar oud op de dag dat dit artikel online komt. Destijds kwam de Franse hatchback naar Nederland met een 1,2-litertje met 54 pk en 90 Nm. Al een idee? We zullen de spanning wegnemen: je kijkt hier naar een zwaar, heel zwaar gemodificeerde Renault Clio RL.

Over de modificaties aan de buitenkant kunnen we vrij kort zijn. Van voor tot achter, van links naar rechts is de Clio uitgeklopt. Achterop zit een geinige dakspoiler, iets dat op een diffuser lijkt en twee dikke uitlaatpijpen. In het vooronder is natuurlijk ook gesleuteld. De krachtbron is 6.000 kilometer geleden gereviseerd en wordt geholpen door een Eaton M45-supercharger. Het vermogen zou nu 280 pk moeten zijn. Dat is ruim vijf keer zoveel als het origineel!

Aan de binnenkant gaan de veranderingen aan de Clio vrolijk verder. Het oude basale interieur is ingeruild voor een chique overheersend witte cabine. Het lijkt erop dat rapper Xzibit is langs geweest voor de zonnekleppen. Op de middenconsole zit nog een extra scherm.

De keerzijde

Zoveel aanpassingen en toch een leuke prijs: waar zit dan het addertje onder het gras? Nou, aan de binnenkant van de deur vinden we al een grote barst. Jammer, maar kan gebeuren. Verder is de APK in juni 2024 verlopen. Oei. Daarnaast is de kilometerstand volgens de RDW onlogisch. Ook niet prettig.

Wat mag dit, eh, bijzonders dan allemaal kosten? De verkoper vertelt dat ‘ie van de Clio af wil omdat hij gaat verhuizen en geen tijd meer voor de Renault heeft. De Clio staat voor € 6.500 op Marktplaats.

Bedankt voor de tip, @dutchdriftking