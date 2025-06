Toffe Renault Clio Williams op Marktplaats zoekt liefhebber!

Een van de leukste sturende hot hatches staat te koop voor een leuk bedrag.

Nieuwe F1-fans kunnen het zich wellicht moeilijk voorstellen, maar Williams was ooit oppermachtig in de Formule 1, mede dankzij Renault. De succesvolle samenwerking moest natuurlijk wel goed uitgemolken worden en dus kwam deze knaap: de Renault Clio Williams.

In tegenstelling tot andere F1-speciaaltjes deed Renault wél zijn best om het maximale uit de PR-stunt te halen. Renault Sport ging aan de slag met de 2.0-liter viercilinder uit de Clio 16V en haalde er 150 pk uit. De Williams kreeg ook nog een link met de rallysport: hij diende als homologatiemodel voor de Group N-rallyklasse.

De Clio Williams op Marktplaats

Nu, ruim dertig jaar later, zijn er weinig F1-marketingmodellen die zo leuk zijn als de Clio Williams. Af en toe heb je de kans om een tweedehandsversie te kopen. Zo ook nu weer. Op Marktplaats staat een Clio Williams uit 1995 te koop. En het is er niet zomaar eentje.

Om de vierpitter nog net iets gespierder te maken, is de Clio in het verleden ietwat gepimpt. De cilinderkoppen zijn gereviseerd waarbij de kop gevlakt is. De distributie, klepstoters, radiateur en natuurlijk de olie- en koelvloeistof zijn vervangen. Hierna is de ECU aangepast voor een betere lucht- en brandstofverhouding. In de voorbumper zit een extra luchtkanaal die koele lucht naar de luchtfilter brengt. Alle upgrades bij elkaar zorgen voor vermogensgroei van 150 pk naar 180 pk. Toch lekker op een autootje van nog geen 1.000 kilo.

Stoppen moet ook een stuk beter gaan dankzij grotere remschijven en nieuwe remblokjes in de originele klauwen. Tussendoor is er nog een Devil-spruitstuk en een Sebring-einddemper op de Clio gezet die middels een schroefset wat is verlaagd. En dan moet de belangrijkste behandeling nog komen.

Roestvrij!

Ondanks zijn 30-jarige leeftijd en 248.174 kilometer aan ervaring is de Clio Williams in 2015 ontzien van roest. De Renault werd toen van top tot teen gestript, voorzien van nieuwe dorpels en wielkasten en in het geheel gespoten. Je kunt ook zeggen dat zijn eerste lak er dus niet meer op zit. Dankzij een beschermende tectyl-laagje moet de Renault minder vatbaar zijn voor roest en corrosie. Waar nodig zijn verschillende rubbers vervangen en zijn er nieuwe Williams-stickers aangebracht.

Vanbinnen ziet de hot hatch er eveneens keurig uit. De geinige blauwe accenten komen overal terug en de stoelen zien er totaal niet doorgezeten uit. Dit moet wel een heerlijke plek zijn om te sturen. Zeker gezien het gebrek aan rijhulpjes of andere systemen als ABS en tractiecontrole.

Wat kost de Renault Clio Williams op Marktplaats?

De verkoper heeft een eis: dat de volgende eigenaar net zo liefdevol omgaat met de Clio Williams als de huidige bezitter. Denk aan een warm, droog thuis en goed eten (98 octaan benzine). De bemiddelaar vraagt € 21.745 op Marktplaats. Da’s een schappelijk prijs denkt de verkoper. Er zit namelijk een taxatierapport bij de auto die voorschrijft dat de Clio een taxatiewaarde heeft van € 30.000. Trakteer jij jezelf op een toffe jaren ’90 hot hatch?