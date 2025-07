Het is zwart, weegt 2684 kilo en de vloermatten trillen. Rara, wat is dat?

Zwart, zwaar en de vloermatten trillen? Ik heb geen idee…

De nieuwe Range Rover SV Black natuurlijk!!!. En ja, hij is zo zwart als het humeur van een dieselrijder die net z’n MRB-aanslag heeft geopend. Dit is de stealth-modus van de toch al niet bepaald bescheiden Range Rover SV, nu met extra veel zwart, extra veel luxe en -jawel- trillende vloermatten. Geen grap.

Wat je krijgt? Een kolossale, volledig zwartgelakte SUV die eruitziet alsof hij zojuist uit een spionagefilm is gereden. Alles is in het zwart: de grille, de wielen, de letters, zelfs de remklauwen. Als Batman ooit besluit dat de Batmobile te laag is voor zijn rug, dan is dit ‘m. En binnenin is het niet veel lichter. Donker leer, zwarte keramische details, en Moonlight Chrome accenten. Het is net alsof je in een heel duur, heel donker Japans hotel rijdt. Maar dan met V8-blubbergeluid.

De vloermatten trillen!!!

Maar goed, we moeten het even over die vloermatten hebben. Want de SV Black introduceert iets dat klinkt als een grap uit een Top Gear-aflevering: sensorische audio via de vloer. Ja, echt. Je voeten kunnen nu meevoelen met de muziek, dankzij transducers onder de matten. Je favoriete wellness-playlist voel je dus letterlijk in je tenen. Of je dat nodig hebt? Nee. Of je het wil? Absoluut.

En dat alles in een 615 pk sterke, mild-hybride V8 die je in stilte (of met veel gebrul, afhankelijk van je rijstijl) over de A2 laat glijden. Al die luxe en high-tech worden uiteraard gepresenteerd in een verlengde Range Rover, want als je je vloermatten voelt vibreren, wil je natuurlijk wél de benen kunnen strekken.

Om het geheel een duurzaam sausje te geven (want dat moet tegenwoordig), krijg je optioneel banden van Pirelli gemaakt van gerecycled staal, rijstkaf en bio-rubber. Biobandjes, dus. Of dat helpt met het milieu valt te betwijfelen, maar je kunt in elk geval met een rechte rug zeggen dat je iets goeds doet terwijl je 2,6 ton aan Brits geweld over het asfalt sleurt.

Kortom: de SV Black is voor de Range Rover wat de Black Series is voor AMG. Extreem, over the top en totaal overbodig.

En daarom willen we hem hebben!