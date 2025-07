Deze goedkope EV heeft een grotere actieradius dan de opgegeven WLTP!

Een prettige verrassing!

De WLTP-range van een elektrische auto is altijd een droomrijbereik dat je alleen onder de meest ideale omstandigheden kunt halen. @wouter heeft al tig keer zijn 3/5-rekenmethode met je gedeeld. Maar is die som nog wel up-to-date nu er zoveel nieuwe EV’s zijn? Het lijkt er niet op.

Een groep van 32 internationale automotive-journalisten (één journalist per land) publiceert onafhankelijke onderzoeken en artikelen onder de naam Autobest. Eén van de initiatieven van Autobest is de jaarlijkse EcoBest Challenge. Hierbij wordt gekeken naar de prestaties van nieuwe elektrische auto’s. Zie het als een WK Snelladen, maar dan gericht op meerdere EV-facetten.

EV die verder komt dan opgegeven WLTP

Eén van de zaken die Autobest onderzoekt is de werkelijke actieradius tegenover het opgegeven rijbereik volgens de WLTP. Normaal is dit niet zo’n spannende statistiek, omdat alle EV’s vrij ver van de WLTP af zitten. Dit jaar is dat anders. Eén elektrische auto slaagt erin om verder te komen tijdens de rijtest dan dat de WLTP aangeeft. Dat is de Leapmotor T03.

Tijdens de rijtest stond de T03 in de normale rijstand en mocht regeneratief remmen in de stadsomgeving. Het parcours bestond uit 55 procent snelweg, 25 procent normale wegen en 20 procent stadspaadjes. De T03 heeft volgens de WLTP-berekeningen 265 kilometer aan rijbereik. Niet indrukwekkend inderdaad, maar wat verwacht je van een EV van net geen € 20.000? Pas na 290 kilometer rijden zonder op te laden, komt de Leapmotor tot stilstand. Hij komt dus even 25 kilometer verder dan afgesproken.

Wat is de echte actieradius van mijn nieuwe EV?

Naast de Leapmotor testten de journalisten nog veertien nieuwe EV’s waarover een heleboel informatie werd verzameld. Ik sluit dan ook niet uit dat dit het laatste bericht is over de Ecobest Challenge 2025. Goed, kijken we naar de range in de echte wereld en de WLTP, dan scoort nog een goedkope EV erg goed. De nieuwe Dacia Spring kwam na 219 kilometer stil te staan, wat maar 6 kilometer minder is dan de opgegeven actieradius.

De grootste tegenvallers zitten in het duurdere segment. De Audi A6 e-tron Sportback stopte ermee na 556 kilometer terwijl de Audi eigenlijk 700 kilometer moet halen. Het grootste verschil zit bij de Tesla Model 3 Long Range. De opgegeven actieradius van 702 kilometer werd bij lange na niet gehaald. Al na 544 viel de Tesla stil. Hij haalt dus nog geen 80 procent van de WLTP.

Aan de hand van deze vijftien auto’s zouden we een nieuwe rekenmethode kunnen hanteren. De echte actieradius is ongeveer 85 procent van de WLTP. Bekijk hieronder hoe ver jouw EV kwam bij het experiment.

Echte actieradius vs WLTP bij nieuwe EV’s