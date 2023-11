Betaalde wc’s langs snelweg kunnen nog steeds ranzig zijn

Poep aan de muur op een betaalde wc langs de snelweg.

Niets is zo comfortabel als gewoon thuis je ding doen. Maar ja. Je bent onderweg en de blaas moet af en toe geleegd worden. Het is niet aan te raden om door te blijven rijden met een volle blaas. Dus hup, gewoon legen die hap.

In Nederland moet je bij de meeste tankstations naast de snelweg betalen. Prima denk je dan. De investering en schoonmaakkosten moeten ook weer terugverdiend worden. Echter is het betalen voor een toiletbezoek geen garantie voor een schone WC. Volgens de NOS komt het nog steeds voor dat toiletten alles behalve schoon worden aangetroffen. Twee jaar geleden concludeerde de ANWB al dat toiletten langs de snelweg vaak bijzonder ranzig zijn. Ga je nog verder terug in de geschiedenis dan kom je vergelijkbare verhalen tegen.

Pomphouders zijn vaker gaan samenwerken met professionele schoonmaakbedrijven om de boel netjes te houden. Verwachten dat de kassadame (of heer) ook nog met een toiletborstel in de weer gaat is niet echt meer van deze tijd: in elk geval niet bij de grote bedrijven zoals Shell of Total. Ondanks de professionalisering komt het nog steeds voor dat wc’s vies zijn.

Vieze wc langs de snelweg

Er zit een langzame verbetering in, aldus de NOS. Zo werkt Shell samen met het toiletbouwer 2theloo. Op dit moment worden twintig Shell-cafés omgebouwd en krijgen ze ook een nieuwe toiletruimte. Er zijn er al 14 omgebouwd, daar komen er dit jaar nog 5 bij. Volgend jaar staan nog meer verbouwingen op de planning bij Shell.

Bij de toiletten van Shell betaal je 0,80 cent voor een toiletbezoek. Dan krijg je zo’n waardebon die je in de shop kunt gebruiken om een veel te dure Twix te kopen. Kortom, een lokkertje. Voor die 0,80 cent is het hopen dat je een schoon toilet aantreft, in de praktijk is dat nog niet overal zo dus.

Total werkt met One Hundred Restrooms. 22 tankstations van TotalEnergies zijn uitgerust met een toiletruimte van het bedrijf. Ook bij deze tankstations kost een toiletbezoek 0,80 eurocent.

Nog even terugkomend op poep aan de muur in een wc langs de snelweg. Het is daadwerkelijk wat een vertegenwoordiger van schoonmaakbedrijf Jongeneel zegt tegenover de NOS. De praktijken komen voor op betaalde wc’s van 0,50 cent. Ook verstoppingen door hele toiletrollen die zijn doorgespoeld komt voor. Bijzonder gedrag van sommige mensen. En extra vervelend voor schoonmakers die letterlijk in de stront zitten. Ik moet denken aan onderstaande afbeelding.

Kortom, of u het netjes wil houden op de wc langs de snelweg. Betaal die centen en laat het keurig achter voor de volgende. Een ongelukje kan gebeuren, maar poep op de muur is echt niet nodig hoor.