Lesauto haalt politie in met meer dan 150 kilometer per uur

Deze les heb ik zelf nooit gehad!

Ik heb leuke herinneringen aan mijn lesperiode. Ik kende de rij-instructeur al, wat natuurlijk helpt. Maar een lesje hard rijden heb ik nooit van hem gehad. Blijkbaar werd deze les overgeslagen, want andere rijscholen doen hier wel aan. In elk geval in Brabant.

Lesauto haalt politie in

Politieagenten waren stomverbaasd toen ze op de snelweg bij Den Bosch werden ingehaald door een lesauto. Dit was geen rij-instructeur met haast op weg naar de volgende leerling. Nee, dit was een leerling die op instructie van de rij-instructeur hard moest rijden. Volgens de politie reed de lesauto een snelheid van 154 km/u. Vanzelfsprekend werd de auto aan de kant gezet. Heeft de leerling meteen nog een les te pakken: hoe stop je voor de politie tijdens een staandehouding.

Eenmaal staande gehouden verklaarde de rij-instructeur tegenover de politie dat de 17-jarige leerling bewust hard liet rijden. De instructeur wilde zo laten zien dat hard rijden nauwelijks tijdswinst opleverde. Een bijzondere verklaring zullen we maar zeggen. Volgens de agenten slingerde de auto en bleef deze ook onnodig links rijden. Daarover bericht Omroep Brabant.

Omdat de rij-instructeur verantwoordelijk is voor het rijgedrag van de leerling moet hij de boetes betalen. De politie schreef een boete uit van 334 euro voor te hard rijden. Ook kwam er nog een prent van 240 euro bovenop voor onnodig links rijden. Een dure les, voor de rij-instructeur dan.

In elk geval een moment voor de leerling om niet te vergeten. Dat brengt ons naar jullie, de Autoblog-lezers. Hebben jullie tijdens je rijles wel eens onorthodoxe handelingen moeten uitvoeren? Laat het weten in de comments!