Boetes aanvechten loont niet meer voor de gewone burger

Een in jouw ogen onterecht verkeersboete aanvechten? Dat zit er straks niet meer in.

Een verkeersboete krijgen is natuurlijk vervelend. Vaak weet je zelf wel of het terecht of onterecht is. In dat laatste geval sta je niet in je eentje. Er zijn partijen die helpen om een verkeersboete aan te vechten. Maar er staat per 1 januari 2024 een grote verandering te gebeuren waardoor die bedrijven er, zoals het er nu naar uitziet, mee stoppen.

Wat is er aan de hand?

Per 1 januari gaat er een wetswijziging van kracht. Deze is eind vorige week geruisloos door de Tweede Kamer gekomen, bericht BNR. Vanaf 1 januari is het zo dat de proceskostenvergoeding fors daalt. Die vergoeding is precies het stukje winstmarge die zo’n bedrijf pakt om jou te vertegenwoordigen. Als die vergoeding minder wordt is het voor de bedrijven een stuk minder lucratief om bezwaar te maken tegen verkeersboetes. De kostenvergoeding gaat met 75% tot 90% omlaag. Significant dus.

De bedrijven laten het er niet bij zitten. Zowel Verkeersboete.nl als boete.nu zijn een online petitie gestart. Natuurlijk zou je bijna zeggen, want ze willen hun eigen bedrijfsvoering redden. Toch zijn dit soort bedrijven een echte hulp als je inderdaad te maken hebt met een onterechte verkeersboete. We hebben het dan niet over geflitst worden met te hard rijden, maar bijvoorbeeld een onterechte constatering van een politieagent waar je het echt niet mee eens bent.

De petitie gaat hard. Op het moment van schrijven is deze al meer dan 14.000 keer ondertekend. De proceskostenvergoeding bedragen nu 1.000 euro voor een zaak. Per 1 januari zakt dat naar 300 euro

Boete aanvechten

Er zitten natuurlijk twee kanten aan het verhaal. Je hebt de bedrijven die hun bedrijfsvoering willen redden. Dus logisch dat er tegengas komt uit die hoek. Dan zijn er ook nog de mensen die altijd hun boete aanvechten via die partijen. Ook al was de boete terecht. Door er een zaak van te maken hopen ze gelijk te krijgen en dat de verkeersboete in de versnipperaar verdwijnt. Door de bizar hoge boetes van tegenwoordig scheelt het al gauw honderden euro’s. En das de moeite. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten.

Aan de andere kant kan het je natuurlijk overkomen dat je écht onterecht een verkeersboete hebt gekregen. Die wil je dan aanvechten met de juiste hulp die van zo’n bedrijf komt.

De wetswijziging komt niet uit de lucht vallen. De populariteit van het aanvechten van een boete is enorm toegenomen. In 2020 waren er nog 2.350 gevallen. De verwachting is dat dit aantal stijgt naar 12.000 (!) in 2023. De proceskostenvergoedingen lopen daardoor ook op. Van 1,1 miljoen euro in 2020 naar een verwachte 7,9 miljoen euro in 2023.

Oplopende boetebedragen, oplopende aanvechtingen

De oplopende boetebedragen zijn ook voor steeds meer mensen reden om de verkeersboete aan te vechten. Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding in 2022 bedroeg € 84,16. In het geval van een snelheidsovertreding hebben we het over € 62,88. In 2021 ging het nog om respectievelijk € 81,15 en € 63,60. Bovendien stijgt het aantal boetes. Van 8.024.118 verkeersboetes in 2021 naar 8.153.043 boetes in 2022. Een stijging van 1,6 procent.

De petitie is een poging om de rechtshulp mogelijk te blijven maken. Het is nog maar de vraag of de Tweede Kamer iets gaat doen met deze petitie, ondanks de duizenden handtekeningen.