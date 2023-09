Shell legt recordbedrag op tafel voor tankstation langs A2

Shell had tientallen miljoenen euro’s over om in een tankstation te pompen.

Hey, psst. Tankstation kopen? Zo ging het er deze week aan toe. Waarschijnlijk wat minder schimmig, want de veiling van 27 tankstations werd georganiseerd namens de Rijksoverheid. Voor toplocaties worden topbedragen betaald. En een heet object was het tankstation op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Een absolute hotspot aan verkeer en dus mogelijke klanten.

Shell moest en zou deze locatie in handen krijgen. En dat is ze gelukt. Door een enorm bod uit te brengen heeft de oliemaatschappij de pomp gekocht. De Nederlandse overheid kreeg een bod van 41 miljoen euro voor de locatie. Weet je ook meteen waarom de peut langs de snelweg zo duur is. Men investeert flink in zo’n tankstation en dat moet ook weer terugverdiend worden.

Het is niet zo dat Shell dit tankstation heeft gekocht. De oliemaatschappij zou voor 41 miljoen euro de rechten in handen krijgen voor de komende 15 jaar. Een pittig dure aankoop dus. Maar Shell denkt die investering van tientallen miljoenen euro’s in die 15 jaar terug te kunnen verdienen, anders zouden ze er ook niet aan beginnen.

Shell hoeft niet daadwerkelijk 40 miljoen te betalen

Op dit moment is het al een tankstation van Shell. De oliegigant moest en zou blijkbaar de locatie behouden, want het is echt een astronomisch bedrag. Om aan te geven hoeveel geld dit is: het tweede hoogste bod van een andere partij kwam uit op 12 miljoen euro. Toch hoeft Shell niet het volle pond te betalen.

Dat heeft te maken met de veilingregels. De zittende huurder had in dit geval het hoogste bod. Omdat het hoogste bod van de zittende huurder kwam, hoeft deze partij (in dit geval Shell) enkel het verschil te betalen tussen het hoogste bod en het op één na hoogste bod. Daar zit weer een max aan van 30 procent. Kortom, Shell hoeft geen 40 miljoen euro maar ‘slechts’ 12,3 miljoen euro te betalen voor het tankstation.

Het bod van 40 miljoen was dus hoog inzetten van Shell om zeker te weten de pomp te behouden voor de aankomende 15 jaar. Desalniettemin is het tankstation op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht nu de duurste pomp van Nederland. Denk nog maar eens terug aan dit artikel als je over het stuk snelweg rijdt.

Veilingbedrijf Troostwijk Auctions was verantwoordelijk voor deze veiling afgelopen woensdag. Tegenover het AD zegt Richard Dieteren van het veilingbedrijf dat ze die 40 miljoen ook niet zagen aankomen. De veilingmeester en de aanwezige notaris waren enigszins verbaasd toen ze het getal op het papiertje in een envelop zagen.

Locatie

Over welke pomp hebben we het nu precies? Het gaat hier om Shell Station Haarrijn in Breukelen. Naast 30 pompen is er een Starbucks, een supermarkt, een Shell Recharge oplaadpunt, een Fastned en een parkeerplaats.

Totale opbrengst

De totale opbrengst van de veiling was 118 miljoen euro. Dat geld gaat naar de Staat. Het hoogste bod dat ook daadwerkelijk betaald dient te worden is voor tankstation De Kroon langs de A27 bij Nieuwegein. Kosten: 12,8 miljoen euro. Het goedkoopste tankstation op deze veiling is tankstation Smokkelpad langs de N36 in het Overijsselse Vriezenveen. Deze niet al te gewilde pomp, welke natuurlijk dicht bij de Duitse grens ligt, leverde slechts 837.000 euro op.

Foto: Mercedes bij Shell Recharge