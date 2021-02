BREEK: je dikke Mercedes is spoedig geen Daimler meer - Autoblog.nl

Een schok voor iedere autoliefhebber met historisch besef: je dikke Mercedes zal spoedig geen Daimler meer zijn.

De meeste echte liefhebbers weten het wel: als je een dikke Mercedes koopt, koop je eigenlijk een Daimler. Het concern Daimler AG verkoopt namelijk al sinds mensenheugnis, of om precies te zijn sinds 1926, auto’s onder de naam Mercedes-Benz. Om uit te leggen waarom dat zo is, moeten we letterlijk terug in de geschiedenisboekjes naar het prille ontstaan van de auto zoals we die nu kennen.

Karl, Gottlieb en Wilhelm

Op 29 januari 1886 diende Karl Benz immers het patent in voor zijn Patent-Motorwagen. Het was de tijd van de echte pioniers op het gebied van auto’s. Velen gingen letterlijk en/of figuurlijk over de kop, sommigen bleven overeind staan, al dan niet na een fusie met andere partijen. Dat laatste gold ook voor de toko van Karl Benz himself. In 1926 voegde hij zijn bedrijf samen met Daimler Motoren Gesellschaft. Dat laatste bedrijf was opgericht door niemand minder dan Gottlieb Daimler (overleden in 1900) en Wilhelm Maybach.

Naam Daimler verkocht

Het nieuwe bedrijf heette officieel Daimler-Benz AG. Het probleem was echter dat Daimler Motoren Gesellschaft aan Jan en Alleman de rechten op het gebruik van de naam Daimler verkocht had om te gebruiken voor auto’s. Dat verklaart bijvoorbeeld ook die extra sjieke Jaguars die je nog kent als Daimlers. Om verwarring met al deze andere partijen te voorkomen, besloot het ‘echte’ Daimler AG een andere naam voor hun auto’s te gebruiken.

Dochter Mercedes

Die naam werd dus Mercedes(-Benz). Dat had dan weer te maken met de dochter van de steenrijke ondernemer Emil Jellinek, die in 1900 een zwik raceauto’s bestelde bij Wilhelm Maybach. Een voorwaarde van de koop was dat de auto’s Daimler-Mercedes zouden heten, naar -je raadt het al- Emils dochter. De resulterende blepper wordt nu ook wel aangeduid als de Mercedes 35 HP en gezien als de eerste echte Mercedes. Vanaf 1926 kregen alle auto’s van het concern voortaan de naam Mercedes-Benz mee.

Bonenteller

Het bedrijf behield vervolgens de naam Daimler-Benz AG tot 1998. In dat jaar zag berucht bonenteller Jürgen E. Schrempp heil in een fusie met Chrysler, waardoor het monster DaimlerChrysler gevormd werd. Pas een kleine tien jaar later werd dit monster weer uit elkaar getrokken door een ander monster, namelijk Cerberus Capital Management. Dat was een zegen voor Daimler, want het kon eindelijk weer gaan bouwen aan kwaliteitsproducten. Het bedrijf werd nu Daimler AG genoemd.

Hela Ola

Maarrrrr…Inmiddels staat er in de vorm van Ola Kållenius een nieuwe bonenteller aan het roer bij Daimler AG. Deze beste man heeft het in zijn hoofd gehaald dat wat gegoochel met naampjes en structuren voordeel oplevert voor het concern. En net zoals Pinocchio ooit een echte jongen werd, wordt het automerk Mercedes na al die jaren daarmee een echt concern.

Dikke winst

De nieuwe naam van moederbedrijf Daimler wordt namelijk Mercedes-Benz. De naam Daimler zal wel blijven bestaan, maar alleen voor bij de vrachtbak-divisie. Deze (verliesgevende) truck-divisie krijgt bovendien een aparte beursnotering, waarbij de aandelen primair verdeeld worden onder de huidige aandeelhouders van Daimler AG. Het idee is dat de twee divisies nu onafhankelijker van elkaar kunnen opereren, wat dan dikke vette winst moet opleveren. Ola himself spreekt van een historisch moment voor het concern:

Dit is een historisch moment voor Daimler. Het vertegenwoordigt het begin van een grondige hervorming van het bedrijf. Mercedes-Benz Cars & Vans en Daimler Trucks & Buses zijn verschillende bedrijven met specifieke klantgroepen, technologieën en kapitaalbehoeften. Mercedes-Benz is ’s werelds meest waardevolle luxe automerk en biedt de meest gewilde auto’s aan voor veeleisende klanten. Het moederbedrijf is van mening dat alle losse bedrijven het meest effectief zullen opereren als onafhankelijke entiteiten. Ola Kållenius, klinkt verdacht veel als een manager