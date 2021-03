Betrouwbare Volkswagen Nivus naar Europa! - Autoblog.nl

De ultra betrouwbare Volkswagen Nivus moet nu al een verkooptopper van jewelste worden. Nietwaar?

Maar dat is nog niets vergelijken met het woud aan crossovers van de Volkswagen Group. We laten de modellen van de andere merken even liggen en kijken alléén naar de crossovers van het merk Volkswagen. In Nederland hebben we de T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace en Touareg. Maar er zijn er nog veel meer. Denk aan de Taos, Atlas en Atlas Cross Sport. De leukste is echter de geinige Volkswagen Nivus.

Volkswagen Nivus

Zoals je aan de kop én tagline kunt lezen, de kekke Volkswagen Nivus komt naar Europa! Is dat niet even goed nieuws? Mocht je je afvragen wat een Nivus is, hebben wij een korte verklaring. Het is niet dat gaatje in je buik dat alleen maar stof vangt, maar een crossover van het formaat T-Cross. Echter, wel ietsje lager en breder. De auto staat op de A0-versie van het MQB-pklatform, waar de Polo ook op staat.

De guitige Volkswagen Nivus is een model dat specifiek voor de Zuid-Amerikaanse markt is bedoeld. Dat is in Europa niet altijd een succes, getuige de Volkswagen Fox. Ondanks dat Volkswagen heeft bevestigd dat de auto naar Europa komt, wordt niet gezegd of deze ook naar Nederland komt. Het zou gaan om ‘enkele landen’, aldus Autocar.

Welkom

Op zich zou een autootje als Nivus juist heel erg welkom zijn. De auto is namelijk ontwikkeld voor ruigere omstandigheden. Daardoor zul je wat verfijning missen, maar is het meer een crossover dan de andere crossovers in Europa. De Nivus is ontwikkeld om extra betrouwbaar te zijn.

Het infotainmentsysteem is waterdicht (letterlijk!) en het interieur kan eenvoudig schoongemaakt worden. Het chassis is opgewassen tegen de slechte wegen die je kunt aantreffen in Zuid-Amerika. Daarmee zou het eindelijk een crossover zijn die zijn uiterlijk waar kan maken.

De extra betrouwbare Volkswagen Nivus moet aan het einde van dit jaar arriveren bij de dealers.