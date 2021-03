Volkswagen Taigo is nóg een CUV (voor Nederland!) - Autoblog.nl

Eigenlijk is de Volkswagen Taigo een CUV-coupé.

Kennen we de Volkswagen Corrado nog? Of de Scirocco? Compacte, sportieve en leuke Volkswagens. Ja, ze waren iets duurder dan de Golf waar ze van afgeleid waren. Maar om nu te zeggen dat het verschil te groot was, dat niet. Het nadeel was alleen dat ze niet leuk gevonden worden door mensen die ze nieuw moesten kopen.

Volkswagen Taigo

De markt zit niet te wachten op daadwerkelijke sportieve auto’s, maar sportief ogende crossovers. Dan kun je makkelijk hoog instappen en het ziet eruit alsof je aan de start van de Dakar-rally kunt verschijnen. Volkswagen heeft al een hele hoop CUV’s in het gamma. Daar komt nu nóg een beetje bij, de Volkswagen Taigo.

Maar wacht eens even, nog niet zo heel lang geleden werd toch ook al een compacte Volkswagen CUV aangekondigd? Jazeker! Dat was de Volkswagen Nivus. Dat is een kekke coupé crossover voor de Braziliaanse markt. Die komt, zoals verwacht, onze kant op. Echter, er gaat wel het een en ander aan gewijzigd worden. Dat gaat gepaard met een heuse naamswijziging, de Volkswagen Taigo dus.

Afmetingen

Om een idee te krijgen van de compacte crossover-coupé: de auto is 4,26 meter lang, 1,75 meter breed en 1,49 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,56 meter. In tegenstelling tot de Nivus wordt de Taigo gebouwd in Spanje. De auto wordt volgens VW leverbaar met een ‘economische’ TSI-benzinemotor. In Zuid-Amerika is de Nivus enkel te bestellen met een 1.0 driecilinder turbomotor. Grote kans dat die motor ook bij ons geleverd gaat worden. Deze is gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Ook kun je de Nivus alleen met voorwielaandrijving krijgen, 4Motion is niet leverbaar.

Standaard zal de auto LED-koplampen meekrijgen. Een digitaal instrumentarium en een overdaad aan assistentie-systemen zullen leverbaar zijn. Volkswagen stuurt drie afbeeldingen mee om een indruk te geven van de nieuwe Volkswagen Taigo. Wij hebben wat afbeeldingen van de Nivus toegevoegd (dat is dus de rode). Dit is overigens slechts een ‘aankondiging’, want de officiële marktintroductie volgt in de zomer.

De Volkswagen Taigo staat aan het einde van dit jaar bij de dealers.