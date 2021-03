Toyota Aygo X houdt het A-segment in leven - Autoblog.nl

De Toyota Aygo X is een hoge A-segmenter met kort pittig kapseltje.

Het traditionele A-segment ligt op dit moment een beetje op zijn gat. Dit was voorheen een zeer populair gedeelte van de markt. Toch zijn er maar weinig merken die erin investeren. De reden is simpel: de marges zijn te klein. Met enkel eenvoudige techniek en een laag gewicht red je het niet meer in de EU, zonder enige vorm van elektrificatie.

Van elektrificatie wordt een auto echter duurder en zwaarder, dus om de marges te vergroten pas je deze opschaling toe bij minimaal B-, of C-segment auto’s. Het is voor PSA (eh, Stellantis tegenwoordig) de reden om géén opvolger voor de Citroën C1 en Peugeot 108 te ontwikkelen. Toyota wil echter wel een opvolger voor de Aygo.

Toyota Aygo X

Met deze Toyota Aygo X (Spreek uit: I go cross), laten de Japanners zien op welke wijze ze het model toch een vervolg willen geven. Met een hele hoop extra persoonlijkheid, aldus Toyota. Dat klopt op zich wel, want het is een heel stoere verschijning, zo hoog op die enorme wielen. Ook de felle kleur in combinatie met het zwart geven de auto een eigen gezicht. Echter, gezien de verwachte compacte dimensies van de Toyota Aygo X kan het ook snel een rijdend kort pittig kapseltje worden.

















Exterieur

Verder beschrijft Toyota enorm veel over het uiterlijk, maar echt concreet worden ze niet. Het is dan ook nog een zogenaamde ‘Prologue’. Het is typisch zo’n concept dat we over een tijdje weer tegenkomen met iets kleinere wielen. Helaas weten we nog helemaal niets over de motor. Wel weten we dat de Toyota Aygo X op het Toyota GA-B platform staat. Dat is dezelfde basis als de Yaris. Al met al geweldig nieuws voor de particuliere autokoper!

Bronnen verwachten dat de auto in de eerste helft van 2022 bij de dealers staat.