Volkswagen van Ford is onderweg en arriveert snel - Autoblog.nl

Wie had dat aan zien komen? De eerste Volkswagen van Ford komt eraan! En nee, niet de Volkswagen Apollo. Dat is een Ford van Volkswagen…

In de jaren ’90 zagen we dat enorme autoconcerns zich aan het vormen waren. Grote merken namen merken over. Daarnaast werden er diverse allianties gesmeed. De grap was destijds dat alle auto’s binnen 20 jaar identiek zouden zijn. Met dank aan mega-fusies zoals Stellantis komt dat grapje wel heel erg dicht in de buurt.

Maar de concurrentie is tegenwoordig dermate moordend dat je het met enkel één concern niet meer redt. Grote concerns moeten gaan samen werken met andere grote concerns om zo concurrerende concerns te slim af te zijn. Zo zijn twee enorme grootmachten – Ford en Volkswagen – bezig elektrische auto’s en bedrijfswagens.

Eerste vrucht

De eerste vrucht van die samenwerking kunnen we al in 2023 verwachten. Dan staat er namelijk een introductie gepland voor een kleinere Ford crossover. Het is een model dat onder de Mustang Mach-E gepositioneerd is. De basis van deze compacte crossover is het MEB-platform. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat de nieuwe elektirsche Ford crossover past in het rijtje van de Audi Q4 e-tron, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID4.

Volkswagen gaat de Ford -rossover overigens niet zelf bouwen. Ford bouwt ‘m in de fabriek in Keulen, waar ook de Fiesta van de band rolt. De auto zal onthuld worden in 2022 (volgend jaar dus al) en in 2023 in de showrooms staan. Dat is enorm snel, een groot voordeel van het delen van platforms.

Snelle Volkswagen van Ford

Mocht je afvragen of er ook een extra snelle versie komt, waarschijnlijk wel. Deze zal echter een nieuw label moeten gaan krijgen. Ford ziet het niet zitten om de ST- of RS-badge te gebruiken. Dat label past bij heftigere auto’s.

De naam van de elektrische Ford crossover op VW-basis is niet bekend, maar kijk er niet gek van op als Ford een oude naam afstoft. Namen als Puma, Bronco en Mustang worden gerecycled om zo een ‘veilig’ gevoel op te wekken bij een nieuw type auto. Op zich een slimme keuze. De naam is al vertrouwd én je weet dat je de rechten er al op hebt. Hoef je ook niet uit te zoeken of het een rare betekenis heeft in het Mandarijn, Papiamento of Fries.

Via: Autocar.