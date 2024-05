Bied mee op deze chique Alpina Cabrio!

Met deze fraaie Alpina B4 Cabrio is het ultiem cabriorijden.

Een cabrio hoeft niet per se een keihard scheurmonster te zijn. Er zijn ook veel mensen die een cabrio kopen om lekker mee te touren. Maar je wil natuurlijk wel een beetje een vlotte auto. Een Alpina cabrio is dan een perfecte keuze: snel, puike rijeigenschappen, maar ook weer niet té hardcore. Helaas bouwt Alpina al een tijdje geen cabrio’s meer, maar gelukkig kun je nu meebieden op deze Alpina B4 Cabrio van de vorige generatie.

Zoals gewoonlijk is de Alpina-versie niet gebaseerd op de M4, maar op de 435i. Onder de motorkap ligt dus een N55, maar dan wel een flink aangepaste versie. Met niet één, maar twee turbo’s, een grotere intercooler en andere krukas levert het blok 408 pk. Bovendien heeft deze Alpina B4 meer koppel dan een M4, namelijk 600 Nm. Dat is lekker cabriorijden.

Dankzij het riante koppel zit de Alpina B4 Cabrio in 4,2 seconden op de 100 km/u. Op de Autobahn kun je alle M-modellen en AMG’s voorbij rijden, want aan begrenzing doet Alpina niet. Deze B4 gaat dus door tot 301 km/u.

Dit alles gaat in alle comfort, want Alpina heeft het onderstel niet zo hard afgesteld als dat van een M4, maar intussen hebben ze wel gezorgd voor een snaarstrakke wegligging. Ook qua transmissie is zo’n Alpina B4 comfortabeler, want deze een door Alpina gefinetunede achttraps ZF-automaat, waar de M4 natuurlijk een DCT heeft.

Een Alpina hoort stijlvol te zijn en dat is dit exemplaar ook. De kleur Mineralgrau is misschien een tikkeltje saai, maar de combinatie met het Sattelbraun interieur is erg fraai. De 20 inch Alpina Classic-velgen zijn ook nog altijd heerlijk. Het totaalplaatje klopt gewoon.

Deze fraaie cabrio wordt nu met nog geen ton op de klok geveild op The Collectables. Daar kun je dus terecht voor alle foto’s en info. De auto is van een Belg, dus hij moet nog wel even geïmporteerd worden. Meebieden kan nog tot en met dinsdag 20.00!