De nieuwe Golf GTI Clubsport komt eraan!

Volkswagen geeft alvast een voorproefje van de vernieuwde Golf GTI Clubsport.

De Volkswagen Golf is een beetje net als de Porsche 911: er is een continue stroom aan nieuwe varianten. En als alle varianten onthuld zijn komt er een facelift of een nieuwe generatie en begint het liedje weer van vooraf aan. Van de Golf 8.5 hadden we de meeste varianten al gehad, alleen de heetste versies hebben we nog te goed.

Zoals @willeme vorige week al kon verklappen zou Volkswagen binnenkort met een speciale Golf komen. Daar kunnen we nu wat meer over vertellen: het is de vernieuwde Golf GTI Clubsport. Dat hadden we eigenlijk al wel geraden.

De uiterlijke verschillen met de normale GTI lijken minimaal. Het gecamoufleerde exemplaar ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit als de reguliere GTI. We zien bijvoorbeeld geen afwijkende bumper. Sterker nog: Volkswagen deelt doodleuk een aantal foto’s die ze ook al gebruikten als teaser voor de standaard GTI. Maar daar trappen we niet in.

De GTI Clubsport krijgt standaard nieuwe 19 inch Queenstown-velgen. Optioneel kun je voor de Warmenau-velgen kiezen. Die zijn ook 19 inch, maar dit zijn gesmede velgen die maar 8 kg per stuk wegen. De Clubsport krijgt ook weer een ‘Special’-modus, waarmee de auto specifiek op de Nordschleife wordt afgesteld.

Volkswagen deelt verder helaas niet echt relevant informatie. Het vermogen is bijvoorbeeld nog een verrassing, maar heel veel meer dan de 300 pk van de vorige Clubsport zal het niet zijn. Er moet ten slotte ook nog een Golf R komen, bovenaan het voedselketen.

De nieuwe Golf GTI Clubsport zal zijn opwachting maken tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Dat is de reden dat je ook de raceversie van de Golf GTI Clubsport op de foto’s ziet. Deze 348 pk sterke Golf zal in actie komen op de Nordschleife. Ook zullen er drie klassieke Golf GTI’s deelnemen aan de 24h Classic race. Mocht je als Golf-liefhebber nog niks te doen hebben volgende week, dan weet je waar je moet zijn.