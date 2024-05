Jammer hoor: elektrische BMW M gaat niet om zijn eigen as draaien

Deze gimmick van het prototype gaat het productiestadium niet halen.

De nieuwe elektrische G-klasse kan een leuk trucje: een G-Turn. Dat houdt in dat de auto als een tank om zijn eigen as kan draaien, door de wielen in tegengestelde richting te draaien. Daarmee heb je een piepkleine draaicirkel én je kunt er de blits mee maken.

Nu is Mercedes natuurlijk niet de eerste die op dit idee komt. Rivian had deze functie ook al en – interessanter nog – BMW liet dit zien op een prototype van een elektrisch M model. Deze auto had ook vier elektromotoren.

In het filmpje (zie onder) is te zien dat de BMW niet alleen om zijn as drááit, maar zelfs donuts doet. De beelden zijn duidelijk CGI, maar in theorie zou zoiets wel mogelijk moeten zijn. Voor de BMW-rijders die graag hun banden oproken zou dit natuurlijk een fantastische functie zijn.

Helaas moeten we die mensen teleurstellen, of beter gezegd: BMW M-baas Frank van Meel doet dat. Hij zegt namelijk tegen BMWBlog dat zo’n functie er niet gaat komen. Volgens Frank is dit puur voor de show en gaan ze daar niet aan beginnen.

Aan nutteloze gimmicks doet BMW dus niet, in plaats daarvan gaan we focussen op wat écht belangrijk is. Wat dat betekent is nog niet duidelijk, maar daar gaan we op termijn achter komen. Het wachten is nog steeds op het eerste serieuze elektrische M-model. Tot nu toe hebben we alleen quasi-sportieve modellen gezien, zoals de i4 M40.

Het eerste volwaardige elektrische M-model wordt waarschijnlijk een elektrische M3, op het Neue Klasse-platform. Het gaat nog wel even duren voordat die op het toneel verschijnt. Dat zal waarschijnlijk pas in 2027 zijn.