Bied mee op de Heilige Graal van Alpina

Veel exclusiever dan de Alpina B6 3.5 S wordt het niet.

De BMW E30 M3 is inmiddels een gewild collector’s item aan het worden. Dat is vooral omdat het de stamvader van de M-modellen is, niet zozeer vanwege de zeldzaamheid. Als we alle varianten meerekenen zijn er in totaal namelijk 20.229 stuks gebouwd. Dat zijn er niet per se heel weinig.

Een auto waar er wél extreem weinig van gebouwd zijn, is de Alpina-versie. Op basis van de E30 3 Serie zijn er diverse Alpina’s gemaakt. De meeste daarvan namen een minder snelle versie als uitgangspunt. In 1987 was daar echter de Alpina B6 3.5 S, gebaseerd op de M3.

Dat wil zeggen: gebaseerd op het onderstel van de M3. Zoals je al af kunt leiden uit de naam, gebruikte Alpina niet de 2,3 liter vierpitter, maar een zes-in-lijn. Het 3,5 liter blok van BMW leverde standaard 218 pk, maar Alpina wist hier ruim 250 pk van te maken.

Hoeveel vermogen je precies hebt hangt er vanaf of je de versie met of zonder katalysator hebt. Het exemplaar wat je hier ziet is er eentje zonder, die circa 264 pk levert. Dat is toch flink meer dan de M3, die zonder katalysator op 200 pk zat.

In de Alpina B6 3.5 (zonder S dus), is overigens exact hetzelfde blok te vinden, maar die auto is gebaseerd op de 325i. De B6 3.5 heeft daarom ook niet het dikke uiterlijk van de M3, wat de Alpina B6 3.5 S wél heeft.

Dit exemplaar is vanbuiten ingetogen uitgevoerd in Lachssilber Metallic, maar binnenin is het een kleurrijke boel. Hier zien we namelijk blauw alcantara, in combinatie met houtinleg op het dashboard. We zouden niet aanraden om je nieuwe BMW zo samen te stellen, maar in een jaren ’80-auto is het cool.

De Alpina B6 3.5 S is écht heel zeldzaam, want er zijn in totaal maar 62 stuks van gebouwd. Dit exemplaar is een van de allereerste, want op de plaquette is te lezen dat het nummertje 3 betreft. De auto is oorspronkelijk geleverd in Frankrijk en heeft sinds 1988 133.564 km gereden.

De Alpina verkeert momenteel in Spanje, bij de derde eigenaar. Hij had de auto de afgelopen 14 jaar in zijn bezit, maar doet er nu dus afstand van. Via Collecting Cars kun je een bod uitbrengen op deze Heilige Graal van Alpina. Daarvoor heb je nog tot vrijdag 19.00 de tijd.

