Bied mee op deze fraaie E30 met het juiste aantal cilinders

Geloof het of niet, maar deze BMW E30 325i is van een oud vrouwtje geweest en heeft altijd binnen gestaan.

De BMW E30 M3 is een icoon. Daar willen we niets aan afdoen, maar er kleeft toch een nadeeltje aan: de M3 heeft geen zes-in-lijn. Gelukkig waren er andere varianten van de E30 die dat wel hadden, met als krachtigste versie de 325i.

Toch was ook hier de krachtigste versie weer niet de versie met de grootste motor. De 325i had namelijk een 2.5 zescilinder, waar de 325e een 2.7 had. Dat de typeaanduidingen van BMW niet corresponderen met de cilinderinhoud is dus niks nieuws.

Groter was in dit geval echter niet beter. De ‘e’ stond toen nog niet voor hybride, maar het was wel de zuinige versie met 129 pk. De 325i beschikt over 170 pk, wat meer in de buurt komt van de 200 pk die de M3 heeft. Dit is dus de versie die je wil hebben als je de M3 te hardcore/te opzichtig vind (of te duur, dat kan natuurlijk ook).

De 325i die we vandaag behandelen is zeker niet te opzichtig, want deze is heel ingetogen uitgevoerd in Polaris Metallic. Het interieur is ook heel klassiek uitgevoerd, met grijze ‘houndstooth’-bekleding.

Deze auto heeft een bijzondere historie, want deze 325i was tot vorig jaar nog in het bezit van de weduwe van de eerste eigenaar. Hij had de auto in 1986 gekocht bij de BMW dealer in Brussel. Na zijn overlijden in 1999 heeft zijn weduwe de auto meegenomen naar Nederland en sindsdien is er niet meer mee gereden.

Uiteindelijk heeft deze auto in 37 jaar tijd slechts 42.380 kilometer afgelegd. Dat verklaart dus waarom dit exemplaar er nog keurig netjes uitziet. Als je dat als muziek in de oren klinkt moet je bij Collecting Cars zijn, want daar wordt de auto momenteel geveild. Meebieden kan nog tot en met maandag 19.44!

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!