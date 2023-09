Helmut Marko doet weer racistisch, gaat door het stof

Helmut Marko heeft zich opnieuw de woede van heel Zuid- en Midden-Amerika op de hals gehaald.

Tegenwoordig mag je niet meer zomaar alles zeggen, en dat is zeker voor de oudere generatie even wennen. De schoonvader van Max Verstappen kwam hierdoor al in de problemen en ook Helmut Marko ligt nu – niet voor het eerst – stevig onder vuur.

Wat is er aan de hand? Dr. Helmut was eerder deze week te zien in een programma van het Oostenrijkse Servus TV en daarbij kwam het onderwerp Sergio Perez ter sprake. Checo is volgens Marko niet zo gefocust. Daarmee zegt hij niks geks, maar – nu komt het – hij linkte dit aan zijn Zuid-Amerikaanse afkomst.

Met deze opmerking had hij de poppen natuurlijk aan het dansen. Helmut Marko en Red Bull kregen de afgelopen dagen een storm van kritiek te verduren. In de reacties op de laatste social mediaberichten van Red Bull is niets anders te lezen dan kritiek op Helmut Marko. Met de kreet ‘Marko out’ wordt zijn vertrek geëist.

Wat ook meespeelt: het is niet de eerste keer dat Helmut Marko generaliserende uitspraken doet. Vorig jaar zei hij “Als Zuid-Amerikaan heeft hij in het algemeen veel ups en downs.” Naar aanleiding daarvan werd er een petitie gestart voor een zero tolerance-beleid tegen racisme, die ruim 23.000 keer werd ondertekend.

De grap is dat Perez niet eens een Zuid-Amerikaan is. Mexico ligt toch echt in Noord-Amerika. Marko haalt zich dus de woede van alle Zuid-Amerikanen én Mexicanen op de hals. En dat zijn er heel veel.

Nu hij deze rel heeft ontketent is Helmut Marko genoodzaakt zijn excuses aan te bieden. Dat doet hij via een verklaring op de website van ServusTV. Daarin zegt hij sorry voor zijn beledigende opmerking en geeft hij toe dat het verkeerd was om de wisselende prestaties van Perez aan zijn afkomst toe te schrijven.

Laten we hopen dat Helmut Marko het deze keer wel begrijpt, want de kritiek van vorig jaar was duidelijk niet aangekomen. En de eerstvolgende keer dat hij in Mexico is kan hij zich maar beter niet in het openbaar vertonen, want dan wordt hij waarschijnlijk gelyncht.