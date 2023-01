Koop deze BMW E30 M3 op Marktplaats voor de rally

Niet de origineelste BMW E30 M3, wel een unit die klaar is om te doen waar het eigenlijk echt om draait bij deze auto’s.

De BMW M3 is inmiddels een icoon in de autowereld en dat geldt natuurlijk vooral voor het origineel uit de jaren ’80. De E30-generatie knokte zich naar titel na titel in de verschillende raceklasses. Bijzonder legendär zijn de versies van Roberto Ravaglia en Johnny Cecotto senior. BMW bracht destijds ook naar deze twee succesvolle coureurs vernoemde speciaaltjes op de markt.

Langzaam maar zeker is de M3 behalve ‘sportief’, ook steeds meer een dikke, luxe blepper geworden. Snel en behendig op het circuit natuurlijk, maar je hebt ook moderne navi, automatische airco, een bak airbags en dat soort dingen. Wat dat betreft is de eerste nog steeds de puurste. Maar het is in principe ook de duurste. Enkele hele bijzondere speciaaltjes van latere modellen daargelaten, zijn E30 M3’s over het algemeen meer waard dan alle opvolgers.

Nou ja goed, voor de prijs van een splinternieuwe M3 in Nederland (130K) kan je ook wel een mooie, originele E30 M3 kopen. Maar voor echt nette exemplaren is dat dan ook wel waar je aan moet denken. De bodem van de markt afgaande op Bring a Trailer is momenteel ongeveer 60K. Maar dan heeft je M3 waarschijnlijk ooit een tikje gehad en een foute uitlaat en dergelijke.

De M3 die we vandaag vonden op Marktplaats, valt in zekere zin ook een beetje in die categorie. Maar dat bedoelen we dan in dit geval niet in verkeerde zin van het woord. Ja, het is niet allemaal origineel. Maar, het is wel aangepast met een nobel doel in het achterhoofd, namelijk lekker scheuren.

Onder de kap huist de juiste motor, namelijk een S14, in dit geval met aangepaste zuigers. De motor brengt zijn vermogen op de achterwielen over middels een sper van Drexler. De remmen zijn van AP Racing, de rolkooi van OMP. Achterin de koffer zit een aluminium tank voor extra peut.

Uiteraard zijn er voor het betere gum- en afstelwerk instelbare schokbrekers. De velgen zijn E39 M5 velgen en lijken origineel (origineel M5 dan), maar dat moet voor de zekerheid altijd even nagevraagd worden bij de velgpolitie aka @willeme. Wat ons betreft zijn de velgen de meest controversiële keuze.

In het interieur zit je er ook lekker racy bij, met de reeds genoemde rolkooi, sportstoelen, een STACK dashboard voor je Nase en een brandblusser onder de stoel van de bijrijder. Een stoel die niet per se gevuld wordt door je betere helft, maar door je navigator. Tenzij je business met pleasure mixt. Deze BMW E30 M3 is namelijk eigenlijk bedoeld voor de rally, hoewel plezierritjes ook prima kunnen uiteraard.

Resteert dan nog de prijs. Die bedraagt 82.500 Euro. Maar je mag ook bieden…als je naast de auto staat. Bied dan?