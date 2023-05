Dit is het enige juist wasprogramma

Even iets handigs over het juiste wasprogramma…

Het blijft de eeuwige discussie onder autoliefhebbers. Mensen die de ‘krasstraat’ mijden als een middeleeuwse ziekte en mensen die een dagvullend program des levens hebben.

Een groot gedeelte van de mensen die een hekel hebben aan wasstraten en een voorliefde van poetsen, zijn inmiddels beland in de commentsectie van dit artikel. Dan kunnen we nu verder gaan met het onderwerp van dit artikel. Want wat is eigenlijk het juiste wasprogramma?

Het ideale wasprogramma is…

Je zou denken c.q. zeggen dat het het duurste is, toch? Maar niets blijkt minder waar! Dat stelt de ADAC, de Duitse variant van de ANWB. Dat komt namelijk doordat je bij de duurdere programma’s namelijk te maken krijgt met bodemreiniging. En die is volgensde Duitse autovrienden namelijk helemaal niet goed voor je auto.

Het is namelijk mogelijk dat de bodemreiniging de auto juist extra beschadigd. Zeker bij oudere auto’s is het oppassen geblazen. Het vocht kom zo in openingen in e bodem van de auto geraken. Dat kan dan vervolgens lijden tot roest.

Ho moet je dan je bodem reinigen? Simpel! Dat heeft moeder natuur voor je geregeld. Luister goed naar Gerrit Hiemstra (we gaan je missen kerel!) en ga een stukje rijden wanneer het gaat regenen. Dit zorgt namelijk voor een deugdelijke bodemreiniging. Op die wijze zal de zand, modder en ander vuil van de bodem verdwijnen.

Goed voorwassen en beschermen

Het belangrijkste is volgens de ADAC om de auto grondig voor te wassen alvorens je de auto de wasstraat in laat gaan. Dat je al het vuil zoveel mogelijk eraf haalt overigens je borstels hun werk laat doen.

Ook handig: het beschermen van je lak. Denk aan goede waxbehandeling of coating. ook is het zaak om je lak in de gaten te houden. Kleine plekjes direct bijwerken kan een hoop gezeur en gezever voorkomen. Dus kies het duurste poetsprgramma en was geregeld op het basis-wasprogramma (maar wel met drogen). Meer heb je kennelijk niet nodig.

Via: AD Auto