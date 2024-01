Bied mee op deze fraaie en subtiel aangepaste 911

Een 911 modificeren hoeft niet meteen heel overdreven, het kan ook subtiel.

Als een klassieker niet 100% origineel is wordt er al snel moord en brand geroepen (en heiligschennis), maar bij de Porsche 911 valt het gelukkig wel mee. Je wordt niet meteen gestenigd als je een 911 modificeert. Integendeel, sommige aangepaste 911’s zijn juist razend populair.

Op Collecting Cars wordt momenteel een Nederlandse 911 geveild, waarbij een aantal subtiele doch fraaie aanpassingen zijn gedaan. Het gaat hier om een oer-911, die dateert uit 1968. Deze had oorspronkelijk nog de allereerste iteratie van de zescilinder boxermotor: de 2,0 liter met 130 pk.

De vorige eigenaar (of een van de vorige eigenaren) heeft besloten om de auto een persoonlijke touch te geven. Om te beginnen heeft deze 911 met een setje ‘decals’ een racy look gekregen. Daarnaast is de auto verlaagd. Dat is misschien niet helemaal period correct, maar een beetje verlaging kan zo’n oer-911 prima hebben.

Naast het onderstel zijn ook de velgen aangepast. De originele velgen zijn vervangen door 15 inch stalen velgen, die prima passen bij het racethema. Verder is de uitlaat vervangen door een nieuw rvs uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen. Je ziet nog wel het gat in de bumper waar de oorspronkelijke uitlaatpijp zat, maar goed, een kniesoor die daar op let.

Is er motorisch ook nog wat aan deze auto gedaan? Jazeker, achterin ligt niet langer het 2,0 liter blok, maar de 2.2. Deze deed in 1970 zijn intrede in de 911. Helaas weten we niet hoeveel vermogen dit blok precies levert. Oorspronkelijk lag het vermogen van de 2.2 tussen de 125 pk (in de 911T) en 180 pk (in de 911S).

Deze oer-911 is oorspronkelijk geleverd in de VS, maar verkeert inmiddels alweer 17 jaar in Nederland. Als je interesse hebt moet je er snel bij zijn: de veiling op Collecting Cars loopt morgen om 19.40 af.

