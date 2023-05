Porsche 911 ST wordt het allerlaatste 911-smaakje

Beloofd. Na de Porsche 911 ST komen er geen nieuwe varianten bij. Totdat dat wel gebeurt, uiteraard.

De Porsche 911 heeft zijn succes mede te danken aan het feit dat er enorm veel smaakjes, opties en uitvoeringen zijn. Iedereen die rijk is, wil uniek zijn. Maar ja, je kan niet uniek zijn als je allemaal dezelfde auto rijdt. Daar springt Porsche slim op in door voor iedereen een versie te maken.

Van de huidige 992-generatie zijn er enorm veel verschillende modellen. Onlangs is de GT3 RS gelanceerd, dus je zou denken dat we nu door kunnen naar de facelift om weer opnieuw te beginnen met allerlei smaakjes. Maar nee, dat gaat niet gebeuren.

Nóg een smaakje!

Er komt eerst NOG een smaakje. Ja, naast de Carrera, Carrera 4, Carrera S, Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Turbo, Turbo S (en die modellen kunnen allemaal ook nog eens als Cabrio), Sport Classic, Targa 4, Targa 4S, Targa 4 GTS, GT3, GT3 Touring, GT3 RS én Dakar ziet Porsche ruimte voor nóg een model: de 911 ST.

Kijk, dit is de échte 911 ST

Volgens Spike Ferestein wordt dit model op 8 juni onthuld. Dat vertelde hij in de Spike’s Car Radio-podcast aan Porsche-verzamelaar en komediant Jerry Seinfeld. Die datum is niet toevallig gekozen. Dat is namelijk de 75e verjaardag van het feit dat de naam Porsche op een auto staat. De eerste Porsche, de 356 Roadster, werd op 8 juni 1948 geregistreerd. Een 911 Roadster (Speedster hebben we ook nog niet…) zo een logische hoedtik zijn, maar het wordt dus de 911 ST.

Wat gaat de Porsche 911 ST dan worden?

De verwachting is dat het de ideale 911 is zoals de puristen hem graag willen. De basis is een eenvoudige handgeschakelde 911 Carrera T, maar dan met de motor uit de 911 GT3. Dus een 510 pk sterke atmosferische zescilinder in plaats van de biturbo boxer.

De deuren en voorklep zullen van carbon zijn. De 911 ST wordt namelijk ook heel erg licht. Sterker nog, het zal de lichtste 911 van alle 992-modellen zijn. Het recept klinkt een beetje als de Porsche 911 R (991), een auto die uiteindelijk de 911 GT3 Touring werd.

De 911 ST zal hoogstwaarschijnlijk in beperkte aantallen worden gebouwd. Het zal ons ook niets verbazen dat de gehele productie verkocht is of dat dat het geval gaat zijn wanneer het model onthuld gaat worden.

