Bied mee op deze Nederlandse 911 Safari!

Op safari in eigen land, het kan met deze 911.

Hoe cool de 992 Dakar ook is, deze auto is eigenlijk net iets te gelikt en te modern voor de echte rauwe rally-uitstraling. Daarom is er ook veel te zeggen voor een 911 Safari op basis van een oudere 911. Daarmee heb je wél de old school charme.

We hebben al aardig wat 911 Safari’s voorbij zien komen, maar een exemplaar kopen is niet een kwestie van Marktplaats aanslingeren. Zoveel zijn er nou ook weer niet. We hebben echter goed nieuws: er wordt momenteel een 911 Safari geveild in Nederland, bij Collecting Cars.

Het uitgangspunt van deze creatie is een Porsche 911 SC uit 1978. De ‘SuperCarrera’ is tussen 1978 tot en 1984 geleverd als vervanger van de Carrera. De 3,0 liter boxermotor levert in deze variant 180 pk. Hartstikke leuk natuurlijk, maar tot dusver niks bijzonders.

Wat deze auto vooral interessant maakt is de conversie naar ‘Safari’. Daarvoor is de Elfer onder meer voorzien van speciale Bilstein-schokdempers, BF Goodrich-terreinbanden en extra bodembescherming.

Het onderstel en de banden zijn natuurlijk het belangrijkste bij een Safari, maar hij wordt pas echt leuk met de juiste accessoires. Daarom is de auto ook voorzien van een batterij rallylampen op de neus, een aangepaste voorbumper met sleepoog, een bagagerek op het dak en – last but not least – spatlappen.

Deze 911 is geen ‘garage queen’ geweest, want er staat 178.487 mijl op de teller, wat neerkomt op 287.246 km. Het scheelt dat de motor recent een gedeeltelijke revisie heeft ondergaan en dat de versnellingsbak in 2021 is gereviseerd. Die kan er dus weer even tegenaan als het goed is.

Mocht je interesse hebben in een 911 Safari: deze auto wordt dus geveild via Collecting Cars. Je hebt nog tot dinsdagavond 19.44 de tijd om een bod uit te brengen.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!