Porsche 911 Turbo Sonderwunsch is een fraaie hommage

Deze unieke 911 Turbo is een hoedtik naar de allereerste 911 Turbo.

Als je een Porsche bestelt kun je los gaan met het PTS-programma, maar je kunt nog een stapje verder gaan. Porsche heeft ook nog het Sonderwunsch-programma. Daarmee kun je niet alleen een bijzonder kleurtje kiezen, maar echt iets unieks maken van je auto.

Porsche liet eerder deze week al een voorbeeld zien van wat er mogelijk is, met een Sonderwunsch Panamera. Deze was uitgevoerd in een eh… bijzonder two-tone kleurenschema, met goudkleurige accenten en dito velgen. In het Midden-Oosten zullen ze er vast heel enthousiast van worden, maar aan ons Europeanen zijn zulke fratsen niet besteed.

Porsche laat nu ook een Sonderwunsch auto zien die een stuk subtieler is, ironisch genoeg wel in Dubai. Op het eerste gezicht lijkt het gewoon een zilverkleurige 911 Turbo, zoals er zoveel rondrijden. Dit is echter iets bijzonders, namelijk een hommage aan de allereerste 911 Turbo.

Deze 911 Turbo ‘Nr. 1’ was ook aanwezig op het evenement. Deze auto werd in 1973 geleverd aan Louise Piëch, de dochter van Ferdinand Porsche en de moeder van Ferdinand Piëch. Zij was niet alleen ‘de dochter van’: Louise was ook nauw betrokken bij het familiebedrijf.

Het bijzondere aan deze Turbo was het feit dat dit exemplaar nog de smalle heupen had van de Carrera, waar alle latere Turbo’s natuurlijk de brede heupen hadden. Louise had ook voor een unieke uitvoering gekozen, met ruitjesbekleding in het interieur. Dit patroon zie je ook terug op de striping.

Deze 911 Turbo Sonderwunsch is dus een hommage aan die specifieke auto. Dit uit zich onder meer in de Fuchs-stijl velgen en de striping met ruitjespatroon. Een leuk detail is het klassieke Turbo-logo op de kont (ook al had de Turbo van Louise nog een Carrera-logo).

Hoogstwaarschijnlijk heeft deze bijzondere 911 Turbo Sonderwunsch ook de ruitjesbekleding, maar daar deelt Porsche dan weer geen foto’s van… We weten niet wat het is, maar bij de Sonderwunsch Panamera kregen we het interieur ook al niet te zien.

Aangezien het om een Sonderwunsch-auto gaat is dit geen limited edition, maar een eenmalige actie. Maar niet getreurd: als je zelf een unieke 911 Turbo wilt, dan staan ze op de Sonderwunsch-afdeling natuurlijk voor je klaar.