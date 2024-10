Bied mee op deze heerlijk samengestelde 993

Luchtgekoeld, handgeschakeld en prachtig uitgevoerd, wat wil je nog meer?

Middels het PTS-programma kun je vandaag de dag de gekste kleuren bestellen, maar qua interieurs is het een saaie boel in moderne Porsches. Het is bijna altijd stemmig zwart wat de toon slaat. Voor interieurs met interessante kleurtjes moeten we terug naar de jaren ’90.

De 993 zien we regelmatig met leuke interieurs en nu hebben we daar weer een mooi voorbeeld van. Bij The Collectables wordt een 993 geveild die uitgevoerd is met een Terracotta-interieur, gecombineerd met een Aventuragrün-exterieur. Een buitengewoon smaakvolle combinatie.

Het betreft een 993 Carrera – met achterwielaandrijving dus – en een handbak. Uiteraard praten we hier over een luchtgekoelde 911, dus dit is echt een auto voor de puristen onder ons. Met 272 pk is het zo’n 993 Carrera ook nog lekker vlot.

Degene die deze 993 zo smaakvol heeft samengesteld was een Amerikaan, want de auto werd in 1995 afgeleverd door Porsche Beverly Hills. De Porsche verbleef tot 2013 in Californië, waarna deze de oversteek naar Nederland maakte. De auto is recent voorzien van een glascoating en ziet er nog puik uit.

Deze Porsche 993 Carrera wordt dus geveild bij The Collectables. Daar kan er nog tot en met dinsdagavond 20.00 meegeboden worden.