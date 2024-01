Coureur beloont zichzelf met Porsche 993 Turbo

Doelen stellen, het kan soms best motiveren. Deze MotoGP coureur beloonde zichzelf na een GP winst.

Aleix Espargaro, misschien ken je hem van de lompe actie die hij maakte op collega MotoGP coureur Morbidelli dit jaar. De Aprilia MotoGP coureur liet zich door zijn concurrent opnaaien en vond het moeilijk de handjes thuis te houden.

Het ’tikkie’ dat hij uitdeelde tijdens de vrije training van de GP van Qatar gaf op de helm leverde straf op. Maar liefst 10.000 euro en 6 plaatsen gridstraf deelde de FIM als straf uit.

Gelukkig had hij ook leukere dingen om naar uit te kijken want Aleix had zichzelf namelijk een jaar eerder al een cadeau gedaan. En dat cadeau heeft hij onlangs eindelijk echt in ontvangst genomen na een lange restauratie.

Doelstelling: Porsche 993 Turbo

Zoals velen van ons zag Aleix zijn droomauto al jaren voor zich. Als hij succesvol genoeg zou zijn, dan moest er een Porsche 993 Turbo komen. Hij vindt het zelf een van de belangrijkste auto’s van het Duitse merk.

Of we dat helemaal volgen, nou eigenlijk gewoon niet. Maar dat maakt niet uit. Ieder zijn droom! En dat hij hem kan verwezenlijken is natuurlijk mooi. Nadat hij zijn profcontract tekende voor het Suzuki team was hij al in de positie om te gaan shoppen. Maar hij koost ervoor om toch te wachten. Na zijn winst tijdens de MotoGP in 2022 wist hij het zeker: nu moest het gebeuren. Direct daarna kocht hij dan ook de Porsche 993 Turbo die je hierboven ziet.

De auto moest wel gelijk weg voor een door hem nodig geachte restauratie. En Aleix is niet vies van symboliek, dus de auto werd ook voorzien van verschillende plaquettes om nog meer duidelijk te maken dat het zijn ‘droom’ was.

Het verhaal van Aleix en zijn best wel briljante droomauto bekijk je in de video.