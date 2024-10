Dit kost de nieuwe elektrische SUV-Coupé van Peugeot

De prijs van de Peugeot E-408 is daar! Dit moet ie gaan kosten en ja, subsidie is mogelijk.

Vermoedelijk zitten jullie allemaal als sinds het publiek maken van de Peugeot E-408 op deze site op F5 te drukken om te kijken wat de prijs van deze volledig elektrische SUV-coupé moet worden. Nou het is zover hoor: voor wie de Peugeot E-3008 en de E-5008 niet hip genoeg is, de vanafprijs van de Peugeot E-408.

Prijs Peugeot E-408

We hebben het hier over de volledig elektrische versie van de Peugeot 408. Vanaf 2022 kennen we die al met een verbrandingsmotor, maar vanaf nu kun je hem ook volledig elektrische bestellen.

Dat kan voor de prijs van 44.780 euro. Dat is de vanafprijs dan hè. Wel netjes onder de SEPP subsidie grens. Daar is nog een potje van 13.850.000 euro beschikbaar dit jaar om 2.950 euro korting te krijgen op deze auto.

Wat krijg je daarvoor?

Wat staat er dan voor je deur? Nou een volledig elektrische SUV coupé dus. Met een accupakket van 58 kWh en een vermogen van 210 pk komt de Peugeot E-408 dan maximaal 453 kilometer ver op een volle batterij. Snelladen van 20 naar 80 procent gaat in zo’n 30 minuten.

Daarmee zit de auto precies tussen de E-308 en de E-3008 in. Die laatste kost overigens 45.145 euro, maar door de lagere fiscale waarde kom je bij die auto ook in aanmerking voor subsidie.

Een stapje hoger vinden we de Peugeot E-408 GT. Die kost je 4.000 euro extra, maar eigenlijk 6.950 euro extra, want naar de subsidie kun je fluiten. Wat je dan wel hebt zijn zaken als matrix-led, sfeerverlichting en een lijst aan extra rijhulpen.

Prijs Peugeot 408 zonder E

De versie met een brandstofmotor is er vanaf 40.670 euro. De hybride versie kost je minimaal 40.270 euro en ga je voor een plug-in hybride dan is de vanafprijs 45.420 euro.

Vooral als je kijkt naar die plug-in hybride is de volledig elektrische versie helemaal zo gek nog niet. Je rijdt een Peugeot E-408 voor een lagere prijs dan een plug-in hybride en de uitrusting is dan vergelijkbaar. Beide “instappers” gaan onder de naam Allure door het leven.

De prijs van de Peugeot E-408 Allure is standaard inclusief zaken als metallic lak, 19 inch licht metalen wielen, navigatie en stoel- en stuurverwarming.

Concurrentie

Ja hier hoort een lijstje met concurrenten. Nog niet zo simpel voor een volledig elektrische SUV-Coupé als deze, maar we doen een poging.

Zo koop je bijvoorbeeld een Volvo EX40 vanaf 45.995 euro en een Cupra Tavascan vanaf 49.990 euro. In eigen huis kost de Peugeot E-3008 dus minimaal 45.145 euro en de Peugeot E-5008 is er vanaf 48.415 euro. Die laatste twee uit eigen stal hebben dan wel een 73 kWh batterijpakket.

De keuze aan elektrische auto’s bij de Peugeot dealer is inmiddels reuze. Met al die keus is er nu dus ook een volledig elektrische SUV-coupé. Hoezee!